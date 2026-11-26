Vremea continuă să se răcească spre finalul săptămânii, iar precipitații se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării, mai întâi sub formă de ploi, apoi lapoviță și ninsoare, a anunțat joi directoarea ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Antena3.

Potrivit șefei ANM, începând din această noapte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei va ninge.

La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini de peste 1.400 de metri stratul de zăpadă va ajunge la 10-15 centimetri.

„Într-adevăr, de astăzi precipitațiile vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării. La început, în partea de vest și sud vest a țării, acolo unde cantitățile de apă cumulate vor înregistra valori de 15-30 de litri pe metru pătrat, apoi în extindere, în cea mai mare parte a țării. Vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a anunțat Elena Mateescu, la Antena3.

Potrivit șefei ANM, în această noapte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei, stratul de zăpadă va ajunge până la 2 sau 7 cm.

În ceea ce privește regimul termic, astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade Celsius, cu 6-7 grade în Capitală. Minimele vor coborî spre -2 grade la nivel național, a explicat șefa ANM.

„Pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și mai ales debutul săptămânii viitoare, temperaturile vor fi în scădere, vremea devenind deosebit de rece pentru final de toamnă în zona țării noastre și un debut de iarnă, pentru că minimele vor atinge valori de -14, posibil -15 grade în depresiuni, până la – 2 grade în zona litoralului”, a spus Mateescu.

În București „ne apropiem de pragul de ger”

În Capitală, vremea se va răci și mai tare spre finalul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare, potrivit Elenei Mateescu. Ninsori sunt așteptate chiar de sâmbătă la București.

„Chiar și în Capitală, la mijlocul săptămânii viitoare e posibil să ne apropiem de pragul de ger sub -10 grade Celsius și nu excludem ca la acest final de săptămână, sâmbătă, în Capitală, să avem primele ninsori. Având în vedere că precipitațiile, la început sub formă de ploaie, pe parcursul după-amiezii de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, să se transforme în ninsori și posibil să depună și strat de zăpadă”, a conchis Elena Mateescu.