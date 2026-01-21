Șefa BCE, gest neașteptat la Davos, în timp ce sala îl huiduia pe omul lui Trump

Președinta BCE, Christine Lagarde, a plecat de la un dineu organizat la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susținut de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, iar gazdele au anulat evenimentul înainte de desert, au declarat miercuri surse familiarizate cu subiectul pentru agenția de presă Reuters.

Șefa Băncii Centrale Europene a părăsit sala în timpul unui pasaj în care Lutnick a criticat dur Europa, ceea ce a stârnit huiduieli în timpul cinei de marți seara, a precizat una dintre sursele informate despre ceea ce s-a întâmplat.

Dineul a fost găzduit de Larry Fink, CEO al BlackRock, în calitate de copreședinte al WEF (Forumul Economic Mondial), pentru toți membrii importanți ai forumului, împreună cu șefi de stat și alți demnitari, a menționat o persoană invitată la eveniment.

La cină au fost invitate câteva sute de persoane. Fink a pus capăt dineului înainte de desert, după incidentul cu huiduielile, în timp ce oamenii plecau, a spus una dintre surse.

Întâlnirea de marți seara a fost acoperită de vociferări după remarcile agresive din partea lui Lutnick, au dezvăluit și alți participanți pentru Financial Times (FT), cu huiduieli generalizate și cu apeluri la calm din partea lui Fink, șeful celui mai mare fond de administrare de active din lume.

Reacțiile au venit după ce Lutnick a scris marți un articol pentru FT în care spunea: „Nu mergem la Davos pentru a menține status quo-ul. Mergem pentru a-l confrunta direct. Suntem aici, la Davos, pentru a clarifica un lucru: odată cu președintele Trump, capitalismul are un nou șerif”.

BCE a refuzat să comenteze informațiile. Departamentul de Comerț al SUA și Forumul Economic Mondial nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a transmite puncte de vedere.

Cererea președintelui american Donald Trump ca SUA să preia insula arctică Groenlanda, care aparține Regatului Danemarcei, a fost întâmpinată cu o opoziție vehementă și emoțională din partea liderilor europeni. Președintele american se adresează miercuri reuniunii anuale a elitelor globale în stațiunea elvețiană Davos.