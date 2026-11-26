Inteligența artificială (AI) este un factor care ajută Europa să facă față crizei energetice, ar fi afirmat joi președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, potrivit Bloomberg, care citează surse ce au dorit să-și păstreze anonimatul.

Lagarde le-a spus liderilor Uniunii Europene (UE) că economia s-a dovedit a fi mai rezilientă decât s-a anticipat în urma dificultăților provocate de războiul din Iran, susțin sursele Bloomberg.

Lagarde ar fi declarat că AI și energia sunt printre cele trei forțe care modelează perspectivele, cealaltă fiind majorarea ratelor dobânzii pe termen lung pe plan global.

Deși acest fenomen este parțial o reflectare a așteptărilor pentru costuri de împrumut mai ridicate, decise de băncile centrale, factorul determinant îl reprezintă emiterile masive de obligațiuni de către guverne și companii, au adăugat sursele.

Șeful BCE a cerut liderilor să se asigure că legislația pentru euro digital este finalizată înainte de finalul lui 2026, notează Agerpres.

Oficial, mandatul lui Lagarde la BCE urma să se încheie la 31 octombrie 2027. La finele lunii octombrie, Christine Lagarde a confirmat că a decis să demisioneze din funcție cu opt luni înainte de expirarea mandatului său.

Analiștii se așteaptă ca spaniolul Pablo Hernandez de Cos să fie nominalizat joi de liderii UE pentru a-i succeda lui Christine Lagarde la șefia BCE, după ce Olanda a decis să sprijine candidatura acestuia.

„Cred că până la finalul zilei vom ști cu certitudine cine va prelua acest rol cheie în Frankfurt”, le-a spus jurnaliștilor premierul croat Andrej Plenkovic înainta reuniunii de la Bruxelles, la care participă și președintele român Nicușor Dan.