Ce a răspuns președinta Curții de Apel, judecătoarea Arsenie, când HotNews i-a amintit că ministrul Predoiu a anunțat cu două luni în avans o achitare dată chiar de ea / „Puteți spune publicului dacă atunci v-ați adresat către CSM, vă rugăm?”

Pe parcursul conferinței, șefa Curții de Apel, judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie a spus că dezvăluirile de presă, mai ales preluate de TVR, sunt „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Și că s-a adresat, printre alții, către CSM. HotNews a întrebat-o pe președinta Curții dacă s-a adresat CSM și atunci când ministrul Cătălin Predoiu a comunicat o sentință de achitare dată de ea, când hotărârea nici nu era luată, cu două luni înainte de pronunțare.

La conferința de presă, HotNews a pus o întrebare judecătoarei Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel.

„Doamna judecător Arsenie, puteți explica publicului, vă rugăm, ce înseamnă pentru un magistrat riscul ca un politician să fie amestecat într-un dosar pe care-l judecă magistratul?”, a întrebat Laurențiu Ungureanu, de la HotNews.

„Este grav. Dacă intervine oricine, nu doar un politician, și dacă intervine un cetățean”, a răspuns judecătoarea Arsenie.

Un politician a anunțat o sentință în avans

„Deci ați spus că e „grav” Pe 18 ianuarie 2023 într-un interviu la Europa FM, ministrul Predoiu, întrebat dacă este mulțumit de activitatea șefilor parchetelor, inclusiv a Giorgianei Hosu de la DIICOT, care a demisionat după ce soțul său a fost condamnat în primă instanță, a răspuns: „Și ulterior achitat”. Predoiu se referea că inculpatul a fost achitat la apel. Vorbim despre o afirmație a ministrului justiției”, a spus ziaristul.

„Numai că dosarul încă se judeca la Curtea de Apel, nu exista niciun verdict. Mai exact, îl judecați dvs, doamna judecător Arsenie și o colegă, judecătoarea Adomniței, colega dumneavoastră de pupitru (n.r. judecătoarea Adomniței a stat la conferința de presă lână șefa Curții)”, a explicat jurnalistul care e contextul întrebării.

„Ministrul a comunicat verdictul deși urma să dați sentința pe 7 februarie. Opinia publică a reacționat, întrebând dacă ministrul justiției, care e om politic, știa sentințele dvs cu o lună înainte de a fi pronunțate și dacă le influențează”.

„De regulă, când integritatea unui magistrat e umbrită de acțiunile unui om politic, magistratul se adresează CSM cu cererea de a i se apăra „independența și reputația profesională”.

„În acest caz, în care făceați parte dintr-un complet suspectat că e dependent de ministrul justiției, prin declarațiile ministrului justiției, v-ați adresat către CSM, vă rugăm?”, a întrebat jurnalistul.

Președinta Curții de Apel, Liana Nicoleta Arsenie, spus că ea nu a fost cea care a condus completul în cazul respectiv.

Și a continuat că „nu am simțit că este afectată independența noastră”, a spus judecătoarea. Liana Nicoleta Arsenie a repetat, apoi, de câteva ori că nu s-a adresat CSM pentru că nu a fost afectată reputația sau independența și că ea nici nu aflase despre afirmația ministrului că a dat verdict de nevinovăție în cazul pe care nici măcar nu-l judecase. Verdictul a fost de nevinovăție.