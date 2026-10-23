Șefa de cabinet a noului ministru al Energiei vine de la Administrația Prezidențială 

Oana Raluca Georgescu este șefa de cabinet a noului ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a transmis Ministerul Energiei în urma unei solicitări HotNews.

Potrivit CV-ului transmis către HotNews, Georgescu lucrează din octombrie 2025 la Administrația Prezidențială, după cinci ani petrecuți la Primăria Municipiului București, în timpul mandatelor lui Nicușor Dan.

La Administrația Prezidențială a fost consilier în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, iar din ianuarie 2026 și până în prezent a ocupat funcția de director în cadrul Administrației Prezidențiale.

Nu este clar în acest moment pe ce teme a fost consilier sau ce prevedea rolul său de director în cadrul Administrației Prezidențiale. În CV-ul ei transmis de Ministerul Energiei, pe care îl publicăm integral mai jos, scrie doar „consilier” și „director”.

Documentele aferente numirii în funcția de director de cabinet „se află în curs de avizare, pe circuitul administrativ intern al instituției”, mai scrie în răspunsul Ministerului Energiei pentru HotNews.

A lucrat cinci ani la Primăria Capitalei

Anterior experienței de la Palatul Cotroceni, Oana Raluca Georgescu a lucrat aproape cinci ani la Primăria Municipiului București.

În perioada decembrie 2021 – octombrie 2025 a fost inspector de specialitate, iar între februarie și decembrie 2021 a ocupat postul de referent.

Secretară la Universitatea Spiru Haret

Cariera sa profesională a început în mediul privat, ca reprezentant de vânzări showroom la SC Far Est SRL, funcție ocupată între octombrie 2004 și septembrie 2007, scrie în CV-ul ei. Ulterior, a lucrat timp de mai mulți ani la Universitatea Spiru Haret.

Între septembrie 2007 și septembrie 2016 a fost secretară la Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale, iar din septembrie 2016 până în ianuarie 2020 a fost secretar-șef al Facultății de Științe Economice.

În paralel, între mai 2018 și ianuarie 2020, Georgescu a ocupat un post de secretară part-time în cadrul unui proiect POCU derulat de Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”.

În perioada iulie 2020 – ianuarie 2021 a fost asistent manager la Asociația Română de Psihoterapie Integrativă.

Ce studii are

Oana Raluca Georgescu este absolventă de Marketing a Facultății de Marketing și Afaceri Economice Internaționale din cadrul Universității Spiru Haret, unde a urmat studiile universitare între 2007 și 2010.

În perioada 2016-2018 a urmat un masterat în „Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale”, la Facultatea de Științe Economice a aceleiași universități, mai scrie în CV-ul ei.

Cine e noul ministru al energiei

Dumitru Chisăliță (53 ani), independent, a fost numit ministru al energiei în Guvernul Luca Niculescu.

Potrivit CV-ului, a absolvit Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu (1995) și a obținut diplome de masterat în ”Valorificarea Gazelor Naturale” (2002) la aceeași universitate, ”Managementul și marketingul petrolului” (2006) la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești și ”Modernizarea energetică a clădirilor” (2007) la Universitatea Transilvania din Brașov.

Între anii 2009-2013 a deținut mai multe poziții de conducere în cadrul Romgaz SA. Anul trecut, în perioada aprilie – octombrie, a fost președintele Consiliului de Administrație, în perioada iunie 2014-mai 2017 a fost membru al Consiliului Directorilor, iar în perioada noiembrie 2016-mai 2017 a fost președintele acestui consiliu.

A fondat și condus, începând cu 2016, Asociația Energia Inteligentă. A fost, de asemenea, manager al Muzeului gazelor naturale, cu sediul în Mediaș (2017-2025).