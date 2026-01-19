Șefa diplomației britanice avertizează că amenințările lui Trump „ne subminează securitatea colectivă”: „Nu sunt un mod de a-ți trata aliații”

Secretarul britanic al afacerilor externe, Yvette Cooper, a declarat luni că amenințările lansate de președintele american Donald Trump cu privire la implementarea unor taxe vamale suplimentare pentru unele țări europene, printre care și Regatul Unit, „nu sunt un mod de a-ți trata aliații”, transmite CNN.

Șefa diplomației britanice a afirmat în Camera Comunelor că „acesta este un moment serios pentru parteneriatele și discuțiile noastre transatlantice”.

„Groenlanda este parte a Regatului Danemarcei. Viitorul său ține de groenlandezi și de danezi, și numai de ei”, a adăugat Yvette Cooper.

Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Noua taxă, de 10%, va intra în vigoare de la 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat președintele american.

Cooper consideră că amenințarea și utilizarea unor tarife în acest mod „este complet greșită. Este nejustificată și contraproductivă”.

„SUA are deja în vigoare un tratat din 1951 cu Danemarca, care prevede deja o prezență de securitate extinsă a SUA în Groenlanda. Alianțele dăinuie pentru că sunt construite pe respect și parteneriat, nu pe presiune”, a subliniat secretarul britanic al afacerilor externe.

Ea a precizat că Regatul Unit intenționează „să contribuie” la o serie de exerciții pe parcursul anului 2026 pentru „consolidarea securității noastre arctice”.

„Așa credem că putem consolida cel mai bine securitatea noastră arctică, pentru binele Europei de Vest și al Americii de Nord, împreună, prin alianțe și parteneriate, nu prin amenințări cu tarife sau la adresa suveranității, care pur și simplu ne subminează securitatea colectivă”.