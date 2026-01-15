Șefa diplomației UE, verdict ironic despre situația de pe glob: Un „moment bun” pentru a te apuca de băut

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, FOTO: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia Images

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat eurodeputaților că actuala situație din lume poate reprezenta un „moment bun” pentru a se apuca de băut, potrivit Politico.

Într-o discuție cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, Kallas le-a spus că nu este o mare băutoare, însă acum ar putea fi momentul să se apuce, au povestit două persoane care se aflau în încăpere.

Șefa diplomației europene a făcut această glumă, miercuri, cam în același moment în care miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda se întâlneau la Washington cu vicepreședintele american, JD Vance, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul amenințărilor vehiculate de Donald Trump cu privire la posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei.

Gluma făcută în Conferința Președinților, formatul care reunește liderii grupurilor din Parlamentul European, a avut loc după ce aceștia începuseră să își ureze un an nou fericit. Eurodeputații au adăugat că evenimentele globale au făcut ca situația să nu fie atât de fericită, potrivit celor prezenți.

Potrivit Politico, geopolitica a devenit cea mai presantă problemă a UE, având în vedere temerile că Trump ar putea anexa Groenlanda, protestele masive din Iran, operațiunea americană din Venezuela și conflictele din Ucraina și Fâșia Gaza.

Recent, șefa politicii externe a UE a declarant pentru publicație că este gata să propună o nouă rundă de sancțiuni împotriva Iranului, în contextul represiunii dezlănțuite de regim împotriva protestatarilor.

De la începutul protestelor din Iran au fost uciși cel puțin 2.400 de demonstrați, conform datelor oferite de organizație neguvernamentală cu sediul în SUA, citate de CNN.