Șefa MAE: Toţi cetăţenii României aflaţi în Orientul Mijlociu sunt în siguranţă / Ședință la Guvern luni dimineaţă pentru planurile de repatriere

Toţi cetăţenii României aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în acest moment în siguranţă, a declarat duminică seară ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

„Prioritatea noastră rămâne siguranţa cetăţenilor noştri. Avem această informaţie importantă, mai ales pentru familiile cetăţenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autorităţile ţărilor din Orientul Mijlociu. Din informaţiile pe care le avem până la acest moment, toţi cetăţenii României sunt în siguranţă, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situaţii de insecuritate crescută sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră”, a spus Oana Ţoiu într-un briefing de presă susţinut la sediul Ministerului de Externe, potrivit Agerpres.

„Reluăm îndemnul către cetăţenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menţinem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaştem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât şi la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a adăugat ea.

„Prudență și cu deplasările pe cale terestră”

Şefa diplomaţiei române a precizat că a participat la o şedinţă a Consiliului Afacerilor Externe (CAE), convocată de Înaltul reprezentat al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, în care a discutat împreună cu ceilalţi miniştri ai Uniunii Europene despre evoluţiile recente din Orientul Mijlociu.

„Situaţia din Israel şi Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopţii, cât şi pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetăţenii României sunt în siguranţă, ţările din regiune au reuşit să îşi apere spaţiul aerian… Desigur, într-o regiune cu un risc crescut şi cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata şi intensitatea ostilităţilor în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele UE oglindesc abordarea pe care o avem şi noi în România, aceea de a ţine cont de recomandările ţărilor în care se află cetăţenii noştri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranţei personale şi, prin urmare, prudenţă în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a spus ea.

Ședință la Guvern mâine dimineață

Oana Ţoiu a subliniat că autorităţile române – ministerele împreună cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan – analizează planuri de evacuare a cetăţenilor români.

Ea a precizat că luni dimineaţă la ora 9:30 va avea loc o şedinţă la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, în care vor fi discutate – împreună reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, Ministerul Economiei, precum şi cu vicepremierii -, planurile pe care le propune celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe.

„Menţionăm însă că este foarte important să ţinem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluţiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepţii prioritizării siguranţei cetăţenilor români, aşa că, în funcţie de recomandările ţărilor respective, vom prezenta şi planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spaţiul aerian sau când tranzitul spre ţările care au spaţiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Ţoiu.