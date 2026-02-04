Șefa OMV Petrom a dezvăluit ce mașină conduce și le face o recomandare șoferilor / Compania încetinește investițiile verzi
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică din România, crește investițiile în businessul său tradițional, cel de petrol și gaze, și le reduce pe cele pentru proiectele de energie verde, a anunțat miercuri Christina Verchere, CEO-ul companiei. Ea a afirmat că deține o mașină cu motor hibrid, iar recomandarea ei este ca oamenii să-și aleagă mașinile în funcție de propriile necesități.
Verchere a fost întrebată, într-o conferință de presă, ce fel de mașină conduce, clasică sau electrică.
„Mașina aleasă reflectă compania și direcția în care merge compania. Suntem cu toții într-o lume hibridă, per ansamblu, și cred că v-am răspuns la întrebare. Unii au făcut această trecere, alții se gândesc să treacă mai departe când vine vorba de mașini. Și, ca să fac o recomandare, cred că e o alegere personală, alegeți în funcție de nevoile pe care le aveți”, a răspuns ea.
După ce, în toamnă, OMV Petrom și statul român au convenit prelungirea cu 15 ani a concesiunilor petroliere, compania și-a revizuit în creștere ținta privind producția de hidrocarburi (petrol și gaze) pentru 2030 la 170.000 de barili echivalent petrol pe zi, de la 160.000 de bep/zi, potrivit raportului financiar al companiei.
De ce își reduce OMV Petrom investițiile în energia verde
În același timp, OMV Petrom și-a redus țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2030.
„În 2025, am investit aproape 8 miliarde de lei. În 2026, previzionăm o creștere la 9 miliarde de lei, este perioada de investiții cea mai intensivă. Planul de 11 miliarde de euro anunțat pentru perioada 2022-2030 rămâne neschimbat, însă ne uităm la ritmul evoluțiilor diferitelor tehnologii care țin de tranziția energetică și am decis să schimbăm unele alocări de capital. Am luat procentul de 35% alocat proiectelor cu emisii reduse și l-am redus la 25%”, a mai spus Verchere.
Aceasta deoarece există tehnologii care se dezvoltă mai greu, cum ar fi cele din captarea și stocarea carbonului sau transportul hidrogenului verde, a explicat ea.
În sectorul gazelor, investițiile vor merge în principal către explorare, inclusiv în Marea Neagră, pentru descoperirea de noi rezerve.
OMV Petrom a anunțat miercuri un profit de 3,1 miliarde de lei pentru anul trecut, în scădere cu 27%, ca urmare a unor ajustări de deprecieri și a majorării impozitelor în sectorul de explorare și producție de petrol și gaze.
Directoratul a propus distribuirea unui dividend cu 10% mai mic decât cel din anul precedent.