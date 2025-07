Șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, avertizează asupra fraudei masive cu TVA și implicării mafiei italiene și chineze în România

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a criticat lipsa de acțiune a autorităților române în combaterea fraudei cu TVA și a explicat că România a detaliat cum operează atât mafia italiană, cât și chineză în Europa, inclusiv în România.

„România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare și de raportare a acestor infracțiuni, cel puțin către Parchetul European, este foarte scăzut. N-am o idee dacă raportările către celelalte parchete, în general, sunt mai numeroase și se raportează din nou, sistematic acest tip de infracțiuni sau dacă ele sunt descoperite”, a declarat Kovesi, într-un interviu pentru Libertatea.

Ea a dat un exemplu din raportul de anul trecut, potrivit căruia foarte puține investigații au pornit de la sesizări venite din partea ANAF.

„Noi am avut anul trecut 12 dosare care aveau ca obiect fraudă în materie de TVA. Din aproape 400 de dosare câte am investigat în România, doar 12 dosare erau cu TVA. Cred că sunt trei sau patru dosare ce au venit ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am primit de la ANAF. Restul de dosare au fost deschise pe baza informațiilor pe care noi le-am obținut din celelalte state membre și care aveau legătură cu România, pentru că în aceste dosare complexe, pe care noi le investigăm de foarte multe ori, avem, spre exemplu, un dosar în Spania sau în Franța ori în Italia, îl investigăm și vedem că sunt conexiuni cu România, cu Grecia, cu Polonia, cu Suedia. Și atunci, acesta a fost modul în care, în principal în România, noi am deschis dosare legate de frauda cu TVA”, a explicat șefa Parchetului European.

În opinia sa, în România există o problemă cu rata slabă de raportare a fraudelor cu TVA.

„Aș vrea ca procurorul general sau șeful DNA să mă contrazică și să spună că mii de dosare sunt în lucru cu frauda cu TVA, dar atunci aș avea o altă problemă, pentru că dosarele nu ajung la Parchetul European”, a spus procurorul-șef al EPPO.

În cazul fraudei cu TVA, în țara noastră există o implicare a mafiei italiene, subliniind însă că România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză.

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo, am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată. (…)Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui”, a spus Kovesi.

Ea a precizat şi că, legat de folosirea inteligenţei artificiale, România nu este exclusă.

„Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacţionarea criptomonedelor. Asta o vedem şi în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă şi spălarea de bani, dar şi cumva păstrarea produsului infracţional. Vedem acest lucru ca un trend şi în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situaţii în care au raportat anumite tranzacţii suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine şi dacă este detectată, de ce nu este raportată”, a mai afirmat şefa Parchetului european.

Procurorul-şef al Parchetului European a relatat că mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracţiune ce le aduce venituri.

„Şi atunci, ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectaţi, şi de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracţional, în aşa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate şi toată lumea va începe să investigheze şi ei simt că există un pericol să fie detectaţi, se vor muta probabil în Bulgaria şi vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-şi angaja tot felul de experţi, contabili, avocaţi care să le explice ce vulnerabilităţi sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să îşi stabilească şi cartierul general în aşa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilităţile ce există în legislaţie”, a explicat Laura Codruţa Kovesi.