Șefa Partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova riscă să rămână fără cetățenia română

Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, transmite Euronews, care citează surse din cadrul autorităților române.

Nu este clar motivul pentru care șefa partidului Moldova Mare ar putea rămâne fără cetățenie. De altfel, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, întrebată de HotNews, că nu are informații despre acest subiect.

Victoria Furtună este acuzată de legături strânse cu oligarhul Ilan Șor, care se ascunde de justiția moldoveană la Moscova.

Acum două luni, președinta Partidului „Moldova Mare” a fost inclusă de Uniunea Europeană pe lista politicienilor moldoveni sancționați pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, alături de alți lideri și membri ale partidelor asociate cu oligarhul Ilan Șor, potrivit Europa Liberă.

În ce condiții poate fi retrasă cetățenia română

Potrivit surselor Euronews, cetățenia română a Victoriei Furtună ar putea fi retrasă în baza articolul 25, litera B, al legii care prevede motivele pentru care poate fi retrasă cetățenia cuiva:

„(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

b) este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos, prin furnizarea unor informații false ori prin ascunderea unor date pertinente sau prin mijloace frauduloase”, se arată în articolul 25 al legii.