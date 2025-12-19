Șefa POT, răspuns la apelul Dianei Șoșoacă. Acțiunea despre care spune că „nu este doar legitimă, ci absolut necesară”

Președinta Partidul Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a avut vineri seară un răspuns la apelul făcut de Diana Șoșoacă, lidera S.O.S România, pentru unificarea forțelor suveraniste într-un „pol politic comun”.

„Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală”, a transmis Anamaria Gavrilă, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Șefa POT susține că a devenit tot mai evident faptul că actualul guvern „nu corespunde așteptărilor populației”.

„Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectand normele democratice și principiile statului de drept. Coaliția guvernamentala a ales destabilizarea ca metodă de supraviețuire politică. Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice”, a acuzat Gavrilă.

În acest context, spune ea, coordonarea forțelor de opoziție „nu este doar legitimă, ci absolut necesară”.

„Susținem organizarea urgentă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea conturării unor direcții concrete de acțiune. Așteptăm cu deschidere propunerile inițiatorilor”, a conchis președinta POT.

Șoșoacă vrea pace cu liderii AUR și POT

În urmă cu o zi, eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România a lansat un apel către liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, pentru unificarea forțelor suveraniste într-un „pol politic comun”, „capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern și să declanșeze alegeri anticipate”, potrivit unei scrisori publice.

„George Simion, Anamaria Gavrilă, vă întind o mână, pentru a ne uni, lăsând în spate tot. Uit jigniri, uit insulte, uit încercări de a-mi lua partidul, uit încercări de a-mi dezbina parlamentarii și de a-i lua în partidul AUR și în POT și, de acum încolo, vă propun unitate totală și o strategie pentru a învinge acest monopol PSD-PNL-USR-UDMR”, a spus Șoșoacă, într-un clip video.

Într-o scrisoare adresată liderilor AUR și POT, Șoșoacă a susținut că România se află „într-una dintre cele mai grave crize politice, economice și sociale de la prăbușirea regimului comunist” și că opoziția suveranistă are „o responsabilitate istorică: aceea de a se uni și de a acționa”.

„Partidul S.O.S. România vă adresează un apel deschis, ferm și onest pentru unificarea forțelor suveraniste pe care le reprezentăm, într-un pol politic comun, capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern și să declanșeze alegeri anticipate”, se arată în scrisoarea publicată de Șoșoacă pe Facebook.

„Acest pol suveranist nu trebuie să fie o alianță de conjunctură, ci o construcție politică matură”, a mai afirmat Diana Șoșoacă, care a precizat joi că așteaptă „un răspuns deschis și responsabil” din partea liderilor AUR și POT.