VIDEO Diana Șoșoacă vrea pace cu liderii AUR și POT și cere unificarea suvernaiștilor pentru destituirea Guvernului: „Simion, Gavrilă, vă întind o mână”

Președinta S.O.S România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a lansat joi un apel către liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, pentru unificarea forțelor suveraniste într-un „pol politic comun”, „capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern și să declanșeze alegeri anticipate”, potrivit unei scrisori publice.

„George Simion, Anamaria Gavrilă, vă întind o mână, pentru a ne uni, lăsând în spate tot. Uit jigniri, uit insute, uit încercări de a-mi lua partidul, uit încercări de a-mi dezbina parlamentarii și de a-i lua în partidul AUR, și în POT, și de acum încolo vă propun unitate totală și o strategie pentru a învinge acest monopol PSD-PNL-USR-UDMR”, a spus Șoșoacă într-un clip video.

„O responsabilitate istorică a opoziției suveraniste”

Într-o scrisoare adresată liderilor AUR și POT, Șoșoacă susține că România se află „într-una dintre cele mai grave crize politice, economice și sociale de la prăbușirea regimului comunist” și că opoziția suveranistă are „o responsabilitate istorică: aceea de a se uni și de a acționa”.

„Partidul S.O.S. România vă adresează un apel deschis, ferm și onest pentru unificarea forțelor suveraniste pe care le reprezentăm, într-un pol politic comun, capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern și să declanșeze alegeri anticipate”, se arată în scrisoarea publicată de Șoșoacă pe Facebook.

Eurodeputata afirmă că România are nevoie de „o majoritate care să guverneze pentru popor, nu împotriva lui” și enumeră o serie de priorități care ar trebui asumate de un eventual pol suveranist.

„Astăzi, peste 30% din populația României se află în sărăcie absolută. Categorii care oricum se descurcau greu au fost împinse în zona disperării. Pauperizarea populației nu este un accident, ci rezultatul direct al unei clici de mafioți politici care taie și spânzură, fără răspundere, într-un stat capturat”, a mai scris lidera S.O.S România.

„Acest pol suveranist nu trebuie să fie o alianță de conjunctură, ci o construcție politică matură”, mai afirmă Diana Șoșoacă, care spune că așteaptă „un răspuns deschis și responsabil” din partea liderilor AUR și POT.

Până la acest moment, George Simion și Anamaria Gavrilă nu au reacționat public la apelul lansat de președinta S.O.S. România.

Diana Șoșoacă a fost exclusă din AUR în februarie 2021.