Șefa propagandiștilor ruși a anunțat, în emisiunea lui Soloviov, că a fost diagnosticată cu „o boală gravă și teribilă”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin (stânga), și Margarita Simonian, redactora-șefă a TV-Novosti, după ce a fost distinsă cu Ordinul „Pentru merite aduse patriei”, în timpul unei ceremonii la Kremlin, Moscova, 22 mai 2025. FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Jurnalista rusă Margarita Simonian, considerată una dintre principalele voci care răspândesc propaganda Kremlinului, a anunțat că a fost recent diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, scrie luni The Kyiv Independent.

Simonian, în vârstă de 45 de ani, este o directoare din presa rusă și redactoră-șefă a canalului de propagandă rus RT (Russia Today) și al grupului media Rossiya Segodnya.

„Săptămâna aceasta am fost diagnosticată cu o boală gravă și teribilă”, a declarat duminică, 7 septembrie, Simonyan în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov, un alt jurnalist rus pro-Kremlin, difuzată pe canalul Rossiya-1.

Simonian nu a oferit detalii suplimentare despre natura bolii sale, adăugând că a decis să vorbească despre aceasta pentru a „preveni răspândirea zvonurilor”.

Potrivit unei surse apropiate industriei media ruse, citată de publicația independentă The Moscow Times, Simonian a fost diagnosticată cu cancer și se confruntă cu mai multe probleme grave de sănătate.

Sursa a adăugat că sunt în curs discuții cu privire la continuarea activității sale la RT, fiind luată în considerare inclusiv posibilitatea plecării Margaritei Simonian din poziția de CEO al canalului.

În timpul emisiunii lui Soloviov de duminică, Simonian a amintit, de asemenea, că soțul ei, Tigran Keosayan, se află în comă de nouă luni.

Keosayan, un regizor de film rus în vârstă de 59 de ani, și el apropiat Kremlinului, a fost internat în spital în decembrie 2024. Acesta se află în comă, iar starea lui nu s-a îmbunătățit.

Simonian este una dintre cele mai proeminente figuri ale propagandei de stat ruse și a fost inclusă pe lista sancțiunilor de către UE, Marea Britanie, SUA și Ucraina pentru rolul ei.

De la începutul invaziei ruse din Ucraina și până în prezent, ea și-a exprimat în mod constant sprijinul pentru agresiunea Moscovei, a denunțat protestele anti-război din 2022 din Rusia și a răspândit afirmații false despre conflict pentru a discredita Ucraina, notează publicația de la Kiev citată.