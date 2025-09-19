Șefii Romgaz, avertisment pentru situaţia în care le vor fi tăiate salariile: „Executivii vor fi plătiţi cu mai puțin decât unii directori din subordine” / Ce spun despre proiectul Neptun Deep

Directoratul Romgaz susţine că vor fi efecte în lanţ dacă vor fi tăiate remunerațiile managerilor companiei. Potrivit unui scenariu prezentat de şefii companiei, reducerea indemnizaţiilor ar putea determina chiar punerea în pericol a proiectului Neptun Deep privind exploatarea gazelor din Marea Neagră. Aceştia fac referire la un proiect de lege privind managementul corporativ la companiile de stat, aprobat de Guvern pe 29 august, care prevede reducerea plafoanelor maximale în cazul remunerării conducerilor executive și a consiliilor de administrație.

Potrivit proiectului, indemnizaţiile lunare vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute, iar componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an.

„În sectorul de petrol și gaze, aceste plafoane maximale atât pentru conducerea executivă, cât și pentru consiliul de administrație sunt total necompetitive, situându-se considerabil sub nivelul pe care companiile concurente (care nu sunt controlate de stat) le oferă”, se arată într-un document al membrilor Directoratului, publicat pe site-ul companiei.

„S-ar ajunge la situația paradoxală ca executivii să fie plătiţi cu mai puțin decât unii dintre directorii din subordine”

Reprezentanţii Directoratului susţin că „profesioniştii cu experienţă” nu vor mai putea fi menţinuţi pe funcţii cheie.

„Pentru Romgaz, companie strategică și listată, efectele unor asemenea prevederi ar putea fi deosebit de grave. Remunerația conducerii executive ar deveni comparabilă cu cea a unor poziții de middle management sau chiar inferioare din companii concurente și/sau comparabile, ceea ce ar face imposibilă atragerea sau menținerea unor profesioniști cu experiență în funcții cheie precum CEO, Deputy CEO și CFO. În plus, s-ar ajunge la situația paradoxală ca executivii companiei să fie remunerați mai puțin decât unii dintre directorii aflați în subordinea acestora, afectând echilibrul organizațional și credibilitatea guvernanței”, se arată în document.

Potrivit declaraţiilor de avere publicate anul trecut, directorul general Răzvan Popescu a avut venituri de 628 mii lei în 2023, directorul general adjunct Aristotel Marius Jude – 631 mii lei, iar directorul economic Gabriela Trânbițaș – 534 mii lei.

Directorii avertizează că se va ajunge la o „înlocuire forţată” a echipei de conducere.

„Riscul imediat este ca actuala conducere executivă să nu accepte noile condiții de remunerare și, prin urmare, să fie demisă, nu ca urmare a neîndeplinirii unor criterii de performanță, ci din cauza constrângerilor legislative. O asemenea înlocuire forțată a echipei de conducere ar genera un șoc pentru stabilitatea companiei și ar putea fi percepută negativ de către investitori și agențiile de rating”.

După plecarea directorilor, următorul pas ar fi retrogradarea companiei şi apoi pierderea finanţărilor

Următorul efect ar fi retrogradarea de către agențiile de rating. „Fitch, care deja a acordat ROMGAZ ratingul BBB- cu perspectivă negativă, monitorizează atent, printre altele, calitatea guvernanței corporative. O astfel de intervenție abruptă ar putea declanșa imediat o retrogradare sub investment grade, plasând compania în categoria junk și crescând semnificativ costurile de finanțare cât și posibilitatea finanțării”, se arată în document.

Mai departe, „consecințele s-ar resimți imediat asupra programului de finanțare prin obligațiuni. Dacă prima emisiune, de 500.000.000 EUR, a fost un succes, cea de-a doua tranșă, esențială pentru finanțarea proiectului Neptun Deep, ar deveni mult mai dificil de realizat sau chiar imposibilă. Costurile ar crește, baza de investitori s-ar restrânge dramatic, iar riscul de întârziere a obținerii finanțării sau de subscriere parțială ar deveni iminent”.

„În final, proiectul Neptun Deep, cel mai important proiect strategic al ROMGAZ și al României în domeniul energetic, ar fi pus sub presiunea posibilității asigurării finanțării. Creșterea costului capitalului ar reduce rentabilitatea investiției, iar întârzierile ar afecta fluxurile de numerar și credibilitatea companiei în relația cu partenerii și investitorii”, se arată în document.

„Prin urmare, modificările aduse la OUG nr. 109/2011 nu sunt doar o chestiune de politică de remunerare. Ele reprezintă o amenințare sistemică la adresa stabilității manageriale și financiare a ROMGAZ, cu potențial de a declanșa demiteri la nivel executiv, de a compromite ratingul internațional al companiei și de a pune în pericol finanțarea proiectului Neptun Deep”, au mai precizat directorii.