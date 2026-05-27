Șefii UE sunt tot mai iritați din cauza mașinilor electrice pe care le-au primit

Comisarii europeni sunt deranjați că deplasările lor la Strasbourg implică o oprire la o stație de servicii din Luxemburg pentru a-și reîncărca vehiculele electrice, fiindcă autonomia acestora nu este suficientă pentru a parcurge cei 440 de kilometri dintre Bruxelles și Strasbourg, relatează Politico.

Situația a fost dezvăluită pentru Politico de oficiali din cabinetele a trei comisari europeni, ei afirmând că oprirea pentru reîncărcarea bateriilor autoturismelor electrice a devenit o sursă de iritare tot mai mare pentru unii membri ai echipei de top a Ursulei von der Leyen.

Ei sunt nevoiți să facă drumuri regulate între cele două orașe deoarece la Bruxelles este sediul principal pentru comisiile parlamentare și activitatea zilnică a multor instituții europene, în timp ce la Strasbourg se desfășoară sesiunile plenare ale Parlamentului European.

Mașinile electrice, puse la dispoziția Comisiei Europene pentru a-i transporta pe președinta von der Leyen și pe comisarii săi la îndatoriri oficiale, au nevoie de aproximativ 20 până la 30 de minute de încărcare pe marginea șoselei, transformând un drum deja lung, de cinci ore, în unul și mai obositor, au confirmat oficiali dintr-un total de opt cabinete.

Mașinile electrice fac parte din planul de „înverzire” al Comisiei Europene

Autoturismele sunt parte a planului Comisiei de a-și „înverzi” operațiunile, o inițiativă lansată în 2022, în timpul primului mandat al lui von der Leyen, și reconfirmată în decembrie anul trecut. Se dorește transformarea flotei Comisiei de 128 de vehicule în una cu emisii zero până anul viitor. Aproximativ 80% din flotă este acum electrică, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Un oficial a explicat că flota include modele BMW mari, nepotrivite pentru călătorii pe distanțe lungi fără reîncărcare.

Comisia a făcut concesii privind obiectivele de emisii pentru producătorii auto europeni, permițând toate tipurile de sisteme de propulsie după 2035, atâta timp cât brandurile includ compensări climatice. Însă relaxarea acestor reguli nu a fost extinsă încă și la propriul personal.

Problema opririlor pentru reîncărcare a fost ridicată în timpul unei ședințe a Colegiului comisarilor europeni mai devreme în cursul acestui an, după ce unul dintre ei s-a plâns de situație. Potrivit surselor Politico, oficialului i s-a spus să discute problema cu Piotr Serafin, Comisarul pentru buget care se ocupă și de chestiuni administrative.

Șefii UE spun că nu pot lua trenul și că Ursula von der Leyen nu are problema opririlor

Alternativa la opririle pentru încărcare este rularea cu viteză foarte redusă pe autostradă pentru a economisi bateria. „Dar nu prea funcționează”, a spus un oficial care lucrează pentru un comisar iritat, căruia Politico i-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, la fel ca alții care s-au plâns de situație. Ei spun că drumul dintre Bruxelles și Strasbourg poate dura până la șapte ore, dacă se merge cu viteza redusă.

Aceștia afirmă de asemenea că luarea trenului nu este o opțiune, deoarece oficialii ar putea fi nevoiți să discute la telefon chestiuni sensibile în timpul călătoriei.

Unii arată și înspre faptul că Ursula von der Leyen nu se confruntă cu problema opririlor, efectuate uneori târziu în noapte, după săptămâni de sesiuni plenare lungi.

Un oficial a explicat că mașina președintei Comisiei Europene trebuie să fie blindată din motive de securitate și că în prezent nu există un model electric blindat adecvat.