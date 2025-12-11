Victorie pentru industria auto europeană. UE renunță la un plan controversat privind mașinile cu combustie internă

Planurile de a interzice vânzarea de mașini noi cu combustie internă în Uniunea Europeană au fost abandonate, relatează publicația germană Bild, citată de Reuters.

În locul acest interdicții, vor exista reguli mai flexibile pentru a obține reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale automobilelor, a declarat, pentru Bild, Manfred Weber, președintele PPE, partidul cel mai mare din Parlamentul European.

Guvernele Uniunii, printre care Germania și Italia, și mai mulți producători de mașini au cerut reglementări mai blânde decât cea preconizată, după care emisiile produse de mașini ar trebui să coboare la zero în 2035, ceea ce ar echivala cu interzicerea vânzărilor de mașini noi cu motoare cu combustie internă.

Politica privind emisiile mașinilor din 2035 este urmărită cu deosebită atenție de producătorii de automobile și de guverne care doresc ca UE să permită vânzarea în continuare a mașinilor cu motoare cu ardere internă și a mașinilor hibride plug-in care funcționează cu așa-numiții combustibili neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, cum ar fi cei produși din culturi sau deșeuri.

„Cel mai strict obiectiv”

Producătorii auto europeni spun că au nevoie de flexibilitate în ceea ce privește politica privind autovehiculele din 2035 pentru a face față vânzărilor mai lente decât se așteptau de autovehicule electrice și concurenței acerbe din partea Chinei.

Însă relaxarea politicii ar putea împiedica atingerea obiectivelor climatice ale UE, deoarece ar însemna mai multe autovehicule care emit CO2 pe drumurile Europei până în 2050, când UE s-a angajat să atingă emisii nete zero în întreaga sa economie.

Obiectivul de a trece la mașini noi complet electrice din 2035 a fost stabilit în anul 2023. Aceasta a fost una dintre măsurile emblematice ale Pactului verde european și o etapă crucială în dificila obținere a neutralității climatice până în 2050.

„Sectorul nostru a primit cel mai strict obiectiv, deoarece la momentul respectiv era considerat unul dintre cele mai ușor de decarbonizat. Dar, în realitate, este mult mai complicat, deoarece ecosistemul și cererea consumatorilor nu au putut ține pasul” cu ritmul impus de Bruxelles, a susținut Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Teama de concurența chineză

Între timp, constructorii chinezi se instalează în masă pe piața europeană, cu vehiculele lor electrice mult mai accesibile decât modelele „Made in Europe”.

Ca urmare, constructorii europeni se tem de o criză fără precedent, dacă obiectivele Bruxelles-ului nu vor fi corectate, cu concedieri și închideri de fabrici în serie.

„Ne fuge pământul de sub picioare”, a spus la începutul lunii noiembrie Luc Chatel, președintele Platformei automobilistice, care reunește constructorii și furnizorii francezi, acuzând că s-a ajuns la un impas provocat de „o alegere politică și dogmatică, și nu tehnologică”.