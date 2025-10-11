Șeful Administrației Penitenciarelor, acuzat de hărțuire de sindicaliști, care publică mesaje cu tentă sexuală atribuite lui / Bogdan Burcu spune că „a deranjat interese vechi”

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) îl acuză pe șeful Administrației Penitenciarelor, care a fost numit în funcție de ministrul Justiției în urmă cu cinci luni, că a trimis mai multe mesaje „cu tentă sexuală și expresii indecente, care, în opinia noastră, constituie o formă clară de hărțuire a unor polițiste”. Contactat de HotNews, comisarul-șef Bogdan Burcu a spus, într-un mesaj, că „atacurile și zvonurile” au apărut deoarece a „deranjat grupuri și interese vechi” și că „există instituții care pot verifica tot”.

Sindicatul Național al Polițiștilior de Penitenciare (SNPP) a postat pe site-ul organizației un material, cu titlul: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor!?” ce îl vizează pe actualul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisarul șef Geo Bogdan Burcu.

Reprezentanții sindicatului susțin că există cel puțin cinci cazuri de polițiste de penitenciare care s-au plâns că au primit mesaje indecente din partea comisarului-șef, ceea ce ar reprezenta „un tipar de comportament abuziv”.

Mesajele publicate de sindicaliști

„În cadrul dialogului, cms. șef Bogdan Burcu folosește expresii precum „te-am visat deseori”, „ești un om de vis, frumoasă foc, dulce de mori” sau „nu mai ai nici tu 18 ani, că te învârteam de te amețeam”, “recunosc ca nu imi esti indiferenta deloc ca femeie” si asa mai departe. Una dintre conversații se încheie cu fraza: „caut să fiu precaut, dar direct.”, susțin sindicaliștii

În postarea de pe site-ul SNPP sunt atașate și capturi de ecran cu unele dintre mesaje care îi sunt atribuite comisarului-șef. Unele mesaje datează din februarie 2023.

„Într-o altă discuție, actualul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor îi transmite unei candidate a carei frumusete a apreciat-o si care picase anterior concursul pentru ocuparea unei funcții de ofițer la Penitenciarul Rahova, să nu își facă griji, întrucât, de această dată, chiar el — Bogdan Burcu — va fi președintele comisiei de concurs” continuă cei de la SNPP.

Sindicatul îndeamnă toate polițistele din penitenciare care sunt victime ale unor astfel de mesaje sau atitudini să sesizeze situațiile, SNPP garantând că va păstra confidențialitatea și că va face recurs la toate pârghiile pentru protejarea victimelor și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Burcu: „Am deranjat grupuri și interese vechi”

La încercările HotNews de a-l contacta pe comisarul-șef Bogdan Burcu, acesta a răspuns cu un mesaj scris în care susține că acuzațiile care i se aduc sunt provocate de acțiunile sale ca șef al Administrației Naționale a Penitenciarelor care ar fi deranjat „interese vechi”.

Redăm integral mesajul directorului general al ANP:

„De când am preluat funcția de director general al ANP, mi-au fost semnalate nereguli serioase în mai multe unități: abuzuri, probleme cu fondurile publice și chiar fapte care pot avea caracter penal.

Am dispus verificări, am trimis sesizări la comisiile de disciplină și la parchete, iar acolo unde a fost cazul, am oprit împuterniciri.

Unii mi-au spus „să o las mai moale”, „să nu-mi complic viața”. N-o să se întâmple. Dacă cineva a greșit, va răspunde. Simplu.

Știu că am deranjat grupuri și interese vechi, dar direcția e una singură: lege, disciplină, autoritate și corectitudine. Cât despre atacurile și zvonurile aruncate prin spațiul public, există instituții care pot verifica tot. Eu merg mai departe”.

Ulterior, Burcu a postat un mesaj similar pe pagina sa de Facebook.

A fost numit în funcție în urmă cu cinci luni

Bogdan Burcu a fost numit la conducerea ANP la finele lunii mai, după ce ministrul Justiției l-a demis pe Dan Halchin.

La acea vreme, sindicatele au salutat decizia demiterii lui Halchin, pe care-l descriau ca „un personaj profund contestat, acuzat de corupţie, abuzuri şi risipirea fondurilor publice”, potrivit unui comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Potrivit sindicaliştilor, schimbarea din fruntea ANP are loc ca reacţie la verificările făcute de Corpul de Control al ministrului Justiţiei în urma numeroaselor sesizări formulate de organizaţii sindicale şi de poliţişti de penitenciare din toate palierele ierarhice.

Geo Bogdan Burcu a fost numit la ANP, după ce anterior a deţinut funcţia de director al Penitenciarului Rahova.