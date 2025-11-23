Șeful ANAF, anunț după respingerea sechestrului pe bunurile familiei Iohannis

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat sâmbătă seară, la Antena 3, că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului.

Adrian Nica a declarat că ANAF procedează la fel în toate cazurile, adică solicită instituirea de măsuri asigurătorii când are de recuperat sume, nu doar în situaţia fostului preşedinte Klaus Iohannis.

El a mai spus că reprezentanţii ANAF nu au fost „uimiţi”, dar nici nu se aşteptau ca instanţa să respingă instituirea acestor măsuri.

Citește și ANAF, eșec în instanță în tentativa de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cerut fostului președinte

„Pot să vă asigur că ANAF va acționa în continuare pentru a recupera sumele care i se cuvin. Nu am fost așa uimiți, dar nu ne așteptam, e adevărat. Noi nu o să facem nimic altceva decât să așteptăm motivarea Instanței și vom face în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele”, a spus șeful ANAF, la Antena3.

Întrebat dacă aceste demersuri implică şi o cerere de strămutare a procesului de la Sibiu, şeful ANAF a răspuns:

„Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acţiona în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunţăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aş dori să comentez hotărârile instanţei”, a spus Adrian Nica.

Datoriile lui Klaus Iohannis la stat

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Cererea formulată în instanță de statul român de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, a fost însă respinsă joi, 20 noiembrie, de către Tribunalul Sibiu.

Conform Fiscului, având în vedere că familia Iohannis a refuzat plata voluntară, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor soților, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

Fiscul l-a notificat în luna august pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru unul din imobilele din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 – ce a aparţinut familiei Iohannis – ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Fostul cuplu prezidențial a deținut imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Rise Project.