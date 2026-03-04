Șeful armatei americane anunță că atacurile asupra Iranului intră într-o nouă fază: „Vom începe acum”

O hartă a Departamentului Apărării intitulată „Cronologia operațiunii EPIC FURY – Primele 100 de ore”, afișată în timpul unei conferințe de presă la Pentagon, pe 4 martie 2026, la Washington. FOTO: Konstantin Toropin / AP / Profimedia

Iranul lansează în prezent mai puține rachete decât a făcut-o sâmbătă, la începutul războiului, a declarat miercuri șeful armatei americane, potrivit căruia capacitățile militare ale Teheranului au fost mult diminuate pe măsură ce Statele Unite își extind atacurile în interiorul Iranului, informează Reuters.

„Vom începe acum să extindem atacurile în interiorul țării, lovind din ce în ce mai adânc în teritoriul iranian și creând o libertate de manevră suplimentară pentru forțele americane”, a declarat generalul Dan Caine, șeful Statului Major al forțelor interarme americane, într-o conferință de presă la Pentagon.

În timpul aceluiași briefing, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite câștigă războiul împotriva Iranului, chiar dacă el a deplâns moartea a șase soldați americani uciși până acum în conflict.

Șeful Pentagonului a adăugat că Statele Unite vor rezista mai mult decât Iranul.

Hegseth a confirmat că armata americană a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor insulei Sri Lanka, spunând că acțiunea a reprezentat prima scufundare cu torpile a unei nave inamice după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care se credea în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă. O moarte în tăcere”, a spus Hegseth.