Șeful armatei iraniene: Dacă inamicul va comite o greșeală, vom riposta mai dur decât în timpul războiului de 12 zile

Șeful armatei iraniene a transmis miercuri că Teheranul consideră ca drept o „amenințare” declarațiile președintelui american și ale premierului israelian cu privire la protestele în curs „și nu va tolera ca acestea să continue fără a răspunde”, potrivit AFP.

„Iranul islamic consideră escaladarea retoricii inamice împotriva națiunii iraniene drept o amenințare”, a afirmat generalul Amir Hatami, citat de agenția Fars.

„Dacă inamicul va comite o greșeală, vom riposta cu mai multă fermitate” decât în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025 împotriva Israelului și Statelor Unite, a afirmat Hatami, care nu este însă cel mai înalt oficial militar iranian.

Donald Trump a amenințat în ultimele zile că va interveni militar în Iran dacă vor fi uciși manifestanți, în timp ce Benjamin Netanyahu a spus că sprijină protestele.

Războiul de 12 zile din iunie a fost declanșat de un atac fără precedent al Israelului, pe 13 iunie, împotriva instalațiilor militare și nucleare de pe teritoriul iranian, precum și a zonelor locuite. Statele Unite au participat la acest atac pentru a lovi trei importante situri nucleare iraniene.

„Urmărim situația cu mare atenție. Dacă vor începe să ucidă oameni, așa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a declarat duminică președintele american.

Israelul este „solidar cu lupta poporului iranian, cu aspirațiile sale la libertate (…) și la justiție”, a afirmat duminică premierul israelian, în cadrul Consiliului de Miniștri.

Diplomația iraniană a spus luni că declarațiile lui Trump și Netanyahu constituie o „incitare la violență” și a acuzat Israelul, dușmanul declarat al Teheranului, că încearcă să „submineze unitatea națională”.