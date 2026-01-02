VIDEO Trump a avertizat Iranul să nu-i reprime pe protestatari: „SUA vor veni să-i salveze, avem armele încărcate” / Ce știm despre manifestații, care au avut și un „moment Tiananmen”

Președintele american Donald Trump a amenințat cu o intervenție a Statelor Unite dacă regimul de la Teheran va recurge la reprimarea violentă a protestelor din Teheran care au început duminica trecută și s-au extins în mai multe orașe din țară.

„Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum îi este obiceiul, Statele Unite ale Americii vor veni să îi salveze”, a scris vineri dimineață Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Avem armele încărcate și gata de acțiune”, a adăugat președintele american, folosind astfel expresia „locked and loaded” de origine militară.

Primii morți în protestele care se extind în tot Iranul

Confruntări între manifestanți și forțele de ordine au făcut șase morți joi în vestul Iranului, potrivit unei agenții de presă și unui guvernator, acestea părând să fie primele victime de la protestele împotriva situației economice din țară ce au început în urmă cu cinci zile, potrivit AFP.

Although largely ignored by Western media, protests in Iran are in their 5th day and spreading. Protestors are throwing rocks while Iranian regime thugs are firing live ammo. No report yet on how many people have been killed. The Persians are not getting the support from the West… pic.twitter.com/XB0xsbasAQ — Jew in a Canoe ✡️🇨🇦 memoir now available! (@WillieHandler) January 1, 2026

Printre persoanele ucise se află un membru al Bassidj, o miliție afiliată Gărzii Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice.

Treizeci de persoane acuzate de „tulburarea ordinii publice” au fost arestate la Teheran, a informat joi seara agenția Tasnim, deși autoritățile din capitală nu au raportat oficial niciun incident în ultimele zile.

Protestele au început duminică de la Teheran, unde comercianții și-au închis magazinele pentru a protesta împotriva hiperinflației și a crizei economice. Apoi s-a extins la universități și în restul țării.

Joi, au fost semnalate ciocniri în mai multe orașe mijlocii.

Protests and demonstrations against the Islamic Regime in Iran have surged in recent days, as major riots and acts of civil unrest are now occurring in dozens of cities across the country, with police and security forces responding at times with deadly force – firing into crowds… pic.twitter.com/vYzaHpAXJF — OSINTdefender (@sentdefender) January 2, 2026

La Lordegan (sud-vest), două persoane au fost ucise, a afirmat agenția Fars, aparent referindu-se la civili.

Potrivit acesteia, „manifestanții au început să arunce cu pietre în clădirile administrative, inclusiv guvernoratul, moscheea, primăria și băncile”, poliția folosind gaze lacrimogene. Agenția a menționat „daune importante” și arestarea mai multor persoane descrise drept „lideri”.

Apoi a anunțat trei morți și 17 răniți la Azna (vest) „în timpul confruntărilor”, și aici făcând aparent referire la civili. Potrivit acesteia, „un grup de revoltă a profitat de o adunare de protest (…) pentru a ataca o secție de poliție”.

Iar la Hamedan (vest), „un grup de revoltă a încercat să incendieze o moschee (…) dar actul lor răuvoitor a fost dejucat”, a raportat Tasnim.

Aceste proteste nu sunt comparabile, în acest stadiu, cu mișcarea care a zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, după moartea lui Mahsa Amini, o tânără iraniană arestată că nu respecta codul vestimentar stric pentru femei, notează France Presse.

Joi dimineață, un membru al forțelor de ordine a fost ucis în timpul confruntărilor din Kouhdasht (vest), a informat televiziunea de stat, citând guvernatorul local.

Membru al Bassidj, „el apăra ordinea publică”, potrivit acestui oficial, care a raportat „aruncări cu pietre” și 13 polițiști răniți.

Președintele iranian: Dacă nu rezolvăm problema, ajungem în iad

Președintele Massoud Pezeshkian a mobilizat joi guvernul său: „din punct de vedere islamic (…), dacă nu rezolvăm problema mijloacelor de subzistență ale oamenilor, vom ajunge în iad”, a declarat el într-un discurs televizat.

Miercuri, o clădire guvernamentală a fost atacată în Fassa (sud), în timp ce aproape întreaga țară a fost pusă pe liber, la decizia autorităților, care au invocat frigul și nevoia de a face economie de energie.

Acestea nu au făcut oficial nicio legătură cu protestele. Iranul începe un weekend prelungit, care se va încheia duminică.

De la începutul protestelor, puterea a încercat să calmeze situația, admițând „revendicări legitime” legate de dificultățile economice.

Însă justiția a avertizat împotriva oricărei intenții de destabilizare.

„Momentul Tiananmen”

„Orice încercare” de a transforma această mișcare „într-un instrument de nesiguranță, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns (…) ferm”, a avertizat procurorul general, Mohammad Movahedi-Azad.

La începutul săptămânii, un videoclip care arăta o persoană așezată în mijlocul unei străzi din Teheran în fața polițiștilor pe motociclete a devenit viral pe rețelele sociale, unii văzând în el simbolul unui „moment Tiananmen”.

History repeats itself.



BOTTOM: 1989, China – “Tank Man” stands alone in front of a column of Chinese tanks after the Tiananmen Square massacre.



TOP: Today, Iran – A single Iranian protester blocks the road in Tehran, kneeling in defiance against a swarm of regime police on… pic.twitter.com/zkSvTN75Lq — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 1, 2026

Televiziunea de stat a denunțat joi o punere în scenă menită să „creeze un simbol” și a difuzat un videoclip care ar fi fost filmat dintr-un alt unghi de camera de bord a unui polițist.

Așezat cu picioarele încrucișate, manifestantul rămâne impasibil, cu capul plecat, înainte de a-și acoperi capul cu jacheta. În spatele lui, o mulțime aleargă pentru a se îndepărta de norii de gaz lacrimogen.

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Miercuri seara, Tasnim a anunțat arestarea a șapte persoane descrise ca fiind afiliate „grupurilor ostile Republicii Islamice ce au sediul în Statele Unite și Europa”.

Agenția i-a acuzat pe acești oameni că aveau „misiunea de a transforma protestele în violență”, fără a da mai multe detalii despre arestări.

Moneda națională, rialul, a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoarea sa față de dolar, în timp ce hiperinflația slăbește de ani de zile puterea de cumpărare a iranienilor, într-o țară sufocată de sancțiunile internaționale legate de programul său nuclear.