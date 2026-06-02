Prima reacție a șefului Armatei după ce a ajuns la DNA

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, anunță că respinge „categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție”, după ce a fost audiat marți la secția militară a DNA și ulterior pus sub acuzare într-un dosar penal.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial, marți, că Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este suspect într-un dosar penal care vizează infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției.

Șeful Armatei Române este acuzat că a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, trei urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN.

În unul dintre cazuri este vorba de fiica unui general, studentă la Educație Fizică și Sport, spun surse judiciare pentru HotNews.

Într-o postare pe Facebook, marți după-amiază, șeful Statului Major al Apărării respinge acuzațiile din dosar.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, afirmă Gheorghiță Vlad în mesaj.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, spune șeful Armatei.

El acuză totodată că „afectarea imaginii” conducerii Statului Major al Apărării într-un astfel de moment „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării”.

„Sub conducerea mea, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale. Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”, spune generalul Gheorghiță Vlad.

El mai spune că: „Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrității, responsabilității și serviciului față de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor”.

„Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc. În contextul complex și tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru. Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”, conchide șeful Armatei Române.

Șeful Armatei s-a prezentat marți dimineață la secția militară a DNA, pentru a fi audiat de procurori. La finalul audierilor, DNA a anunțat oficial acuzațiile aduse de procurorii militari față de generalul Gheorghiță.

La ieșirea de la DNA, Vlad Gheorghiță nu a făcut nicio declarație la întrebările jurnaliștilor.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce șefului Armatei

DNA îl acuză pe generalul Vlad Gheorghiță că l-a ajutat pe generalul-locotenent Iulian Berdilă să trimită către Ministerul Educației o solicitare pentru 20 de locuri bugetate suplimentare la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București. Potrivit procurorilor, această solicitare trebuia făcută de o altă structură a MApN.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N”, a transmis DNA, într-un comunicat de presă.

Ca urmare a solicitării, 20 de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă au fost mutați pe locuri finanțate de la buget.

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, potrivit DNA.

Procurorii anticorupție spun că astfel acești candidați au obținut un avantaj necuvenit. Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN după terminarea studiilor.

„Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, menționează DNA.

Cine este generalul Gheorghiță Vlad

Audierea generalului Gheorghiță Vlad vine într-un moment delicat pentru Armata Română: drona rusească care s-a prăbușit și a explodat într-un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au doborât-o.

Generalul Gheorghiţă Vlad a fost învestit ca şef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023, succedându-l pe generalul Daniel Petrescu.

Anterior, a fost locţiitor al şefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deţinut funcţia de locţiitor pentru operaţii şi instrucţie în aceeaşi instituţie.

