Șeful armatei și alți oficiali militari de rang înalt ai Libiei au murit, după ce s-au prăbușit cu avionul în Turcia

Avionul în care se afla șefului Statului major din armata libiană s-a prăbușit la circa 74 de kilometri de Ankara. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Avionul în care se afla șeful Statului Major din Armata Libiei, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, s-a prăbușit în Turcia, iar premierul Abdulhamid Dbeibah a confirmat moartea generalului și a delegației sale, potrivit Reuters, AFP și BBC.

Generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad și alte patru persoane se aflau la bordul unui avion Falcon 50 care decolase din capitala Turciei, Ankara.

Ministrul turc al afacerilor interne, Ali Yerlikaya, a anunțat într-o postare pe X că semnalul aeronavei s-a pierdut la circa 42 de minute după decolare.

Înainte de pierderea semnalului, avionul, care trebuia să se îndrepte spre Tripoli, solicitase autorizarea unei aterizări de urgență.

Premierul Libiei a confirmat moartea șefului armatei

Prim-ministrul guvernului de unitate națională din Libia, recunoscut de ONU, a anunțat într-o postare pe X că a primit vestea „cu profundă tristețe și îndurerare”, confirmând moartea generalului Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad și a celorlalți membri din delegația sa.

TRT World scrie că alături de Al-Haddad au mai murit șeful de stat major al forțelor terestre, șeful autorității de producție militară, un consilier al șefului armatei și un fotograf al biroului media.

Ministrul de interne al Turciei a spus că jandarmii au găsit avionul „la aproximativ doi kilometri sud de satul Kesikkavak din districtul Haymana”, la 74 de kilometri de Ankara.

Ministerul Apărării din Turcia anunțase anterior că șeful armatei libiene se află într-o vizită la Ankara, unde s-a întâlnit cu omologul său turc și cu alți comandanți militari. Vizita a făcut parte din coordonarea militară și de securitate dintre cele două țări.