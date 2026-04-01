Şeful ARR, Cristian Anton, a fost arestat preventiv. Acuzațiile care îl vizează pe fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu

Cristian Anton, actualul şef al Autorităţii Rutiere Române (ARR) și totodată fost șef de cabinet al liderului PSD Sorin Grindeanu pe când acesta era ministrul Transporturilor, a fost arestat preventiv, miercuri, după ce judecătorii Tribunalului Cluj au admis propunerea procurorilor DNA în dosarul în care acesta este acuzat de luare de mită, constituire de grup infracţional organizat și folosirea de informaţii nedestinate publicităţii.

Prin decizia Tribunalului Cluj, Cristian Anton a primit mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, au precizat pentru agenția Agerpres surse judiciare. Conform acelorași surse, în arest preventiv va ajunge şi Radu Bogdan Alexandru, administratorul unei societăţi comerciale. Dar această decizie nu este definitivă.

Şeful ARR a fost reținut de procurorii anticorupție marți, la finalul unor audieri desfășurate la sediul DNA București, a informat site-ul de investigații Snoop.

Totodată, la perchezițiile făcute la domiciliul lui Cristian Anton, anchetatorii au găsit circa 500.000 de euro, o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi.

Snoop a dezvăluit într-o investigație că Anton a declarat pentru anul 2024 venituri de peste 10.000 de euro pe lună, de la cinci locuri de muncă la stat. Întrebat de publicație cum își împarte timpul între cele cinci joburi, el a declarat: „Cum își împarte orice gospodar”.

Acuzațiile din dosar

Potrivit surselor Snoop, în dosarul DNA de corupție sunt vizate 12 persoane, inclusiv Cristian Anton, șeful ARR, pentru infracțiuni de corupție și asimilate:

luare de mită

dare de mită

trafic de influență

constituire de grup infracțional organizat

divulgare de informații nedestinate publicului

Ei sunt suspectați de procurori că au luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă.

Comunicatul oficial al DNA

Potrivit unui comunicat de miercuri al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de marţi, faţă de:

Cristian Anton, director general al ARR, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Radu Bogdan Alexandru, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, tot începând de marţi, faţă de opt persoane, respectiv:

B.A., administrator al unei şcoli de şoferi şi atestate, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată şi constituire a unui grup infracţional organizat;

R.N.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi constituire a unui grup infracţional organizat;

A.B., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă în formă continuată;

cinci persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat;

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii M.A. şi D.D.R.I., deţinători ai unor centre de pregătire profesională, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, respectiv de constituire a unui grup infracţional organizat.

„O acţiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor”

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în luna decembrie 2025, Cristian Anton, în calitate de director general al Autorităţii Rutiere Române, ar fi constituit un grup infracţional organizat, împreună cu Radu Bogdan Alexandru, administrator al unei societăţi comerciale, şi D.D.R.I., deţinător al unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie, urmărind o acţiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obţinerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională, desfăşurate în cadrul A.R.R. (atât proba la calculator cât şi proba scrisă).

Metodele de fraudare

Ca lider al grupului, anchetatorii spun că şeful ARR ar fi avut următoarele atribuţii:

ar fi coordonat şi ar fi gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice şi a probei la calculator, ar fi ţinut legătura cu Radu Bogdan Alexandru şi D.D.R.I. şi ar fi primit de la aceştia listele cu candidaţii care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar şi parte din sumele de bani colectate de aceştia de la candidaţi; i-ar fi desemnat pe ceilalţi membri ai comisiilor de examinare din locaţiile alese de acesta conform propriilor interese; ar fi dirijat activitatea grupului, astfel încât să se evite deconspirarea; ar fi decis conform propriilor interese când este sau nu este parte în comisia de examinare; i-ar fi îndrumat pe Radu Bogdan Alexandru şi D.D.R.I. spre locaţiile unde sunt comisii controlate de el; ar fi ţinut evidenţa sumelor de bani primite cu titlu de mită; ar fi decis modalitatea şi locaţia în care să i se remită sumele de bani colectate cu titlu de mită;

în calitate de examinator, ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca anumite persoane desemnate de Radu Bogdan Alexandru şi/sau D.D.R.I. să rezolve proba la calculator în locul candidaţilor, şi prin înmânarea, odată cu foile de examen, a unei alte foi cu răspunsurile corecte la proba scrisă, candidaţilor care au remis sume de bani;

în calitate de director general al ARR, ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locaţiile unde există mediul propice fraudării examenelor respective.

„La datele de 1 şi 7 martie 2026, cu ocazia examenelor organizate în judeţul Arad, respectiv în municipiul Bucureşti, ca membru în comisia de examinare, inculpatul Cristian Anton ar fi primit de la inculpatul Radu Bogdan Alexandru suma totală de 60.000 de euro (câte 30.000 euro pentru fiecare examen), în legătură cu încălcarea atribuţiilor sale de serviciu, pentru ca în schimb, candidaţii care au remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul. Concret, acesta ar fi permis ca, în locul candidaţilor favorizaţi, proba la calculator să fie susţinută de alte persoane, aflate în anturajul lui Radu Bogdan Alexandru şi, de asemenea, ar fi remis candidaţilor favorizaţi foi cu răspunsurile corecte la una dintre probe”, arată DNA.

În plus, procurorii menţionează că, în perioada februarie – martie, ca membru în comisia de examinare, Cristian Anton ar fi primit suma de 34.000 de euro dintr-un total de 54.800 de euro de la Radu Bogdan Alexandru, în legătură cu încălcarea atribuţiilor sale de serviciu, pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenelor desfăşurate în municipiul Bucureşti (28 februarie 2026), judeţul Arad (1 martie 2026) şi judeţul Mehedinţi (21 februarie 2026), de către candidaţii indicaţi de Radu Bogdan Alexandru, care ar fi remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul.

De asemenea, anchetatorii precizează că, la data de 17 martie, Cristian Anton ar fi acceptat promisiunea primirii diferenţei de 20.800 de euro, care să îi fie remisă ulterior, 5.000 de euro de către suspectul D.D.R.I. şi 15.800 de euro de către inculpatul Radu Bogdan Alexandru.

„Cu ocazia examenelor anterior menţionate, inculpatul Radu Bogdan Alexandru ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 113.000 de euro, de la mai mulţi candidaţi, direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiei de examinare, astfel încât aceştia să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalităţile descrise anterior. De exemplu, la examenul din data de 21 februarie 2026 din judeţul Mehedinţi, acesta ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 22.000 de euro de la un număr de peste 100 de candidaţi, direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale”, mai arată DNA.

Ceilalţi inculpaţi sau suspecţi menţionaţi la începutul comunicatului ar fi avut contribuţii infracţionale diferite, unii dintre aceştia aderând ulterior la grupul infracţional, aceştia ar fi desfăşurat activităţi de sprijin organizatoric pentru Radu Bogdan Alexandru, precum identificarea persoanelor interesate să promoveze în mod fraudulos examenul, acordarea de indicaţii privind modul de operare şi organizarea candidaţilor la locaţiile de examinare, mai spun procurorii.

Aceştia ar fi fost implicaţi în instruirea candidaţilor, colectarea sumelor de bani de la aceştia în numele lui Radu Bogdan Alexandru, precum şi în rezolvarea probei pe calculator în timpul examenelor.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor desfăşurate, marţi, la domiciliul lui Cristian Anton, a fost identificată suma de aproximativ 500.000 de euro, iar la domiciliile celorlalţi inculpaţi au fost identificate sume de bani şi bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător, informează Direcţia Naţională Anticorupţie.

Cum își număra Cristian Anton banii în propria casă

În cadrul anchetei, DNA a montat și tehnică de interceptare în apartamentul lui Cristian Anton.

„În incinta apartamentului s-a putut observa cum Anton Cristian primește de la acesta un plic de dimensiuni mari, voluminos. (…) Din gesturile ulterioare ale lui Anton Cristian, rezultă fără dubii că acesta i-a adus sumele de bani colectate ca urmare a examenului din data de 22.11.2025, și că în imobilul acestuia există numeroase sume de bani. Ulterior, rămas singur în apartament, Anton Cristian și-a petrecut o perioadă considerabilă de timp numărând sume de bani”, potrivit stenogramelor din dosarul procurorilor.

Mai jos, pasaje din stenograme din dosarul procurorilor DNA:

„La ora 19:28, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unui plic sau a unor hârtii, după care, la foarte scurt timp, Anton Cristian a fost surprins în timp ce se ducea din zona livingului (unde a stat împreună cu Radu Bogdan Alexandru), spre zona dormitorului, având în mâna stângă un pachet de culoare maro (cel mai probabil un plic mare, pliat la unul dintre capete), care părea să aibă conținut.

Tot la ora 19:28, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse de deschiderea/închiderea unei încuietori mecanice.

La orele 19:34, 19:35 și 19:36 au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii.

La ora 19:38, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de numărarea unor sume de bani (bancnote), respectiv, de folosirea unor elastice din cauciuc, dar și de manipularea unor plicuri/hârtii.

Sunete asemănătoare celor produse cu ocazia numărării unor sume de bani (bancnote), s-au auzit și la orele 19:39, respectiv 19:40.

În continuare, la ora 19:50, Anton Cristian a venit din zona dormitorului, spre zona bucătăriei, având asupra lui un plic mare, de culoare maro, fără conținut, pe care l-a rupt (pare să fie același plic, pe care l-a dus inițial, cu conținut, din zona livingului, spre zona dormitorului)”.

Aici este momentul când șeful ARR este înregistrat cum își numără banii:

„ANTON CRISTIAN: … 10, 11, 12, 13, 14 …(neinteligibil)… 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 …(neinteligibil)… 30, 31 …(neinteligibil)… 33 …(neinteligibil)… 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 …(neinteligibil)… 48, 49, 50, 51, 52, 53 …(neinteligibil)… 56, 57, 58, 59, 60. …(neinteligibil)… 62, 63 …(neinteligibil)… 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77… 100”.

Un alt pasaj din dosar include descrieri precise de atmosferă din apartamentul șefului ARR.

„În timpul efectuării numărătorii, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse cu ocazia manipulării bancnotelor. Imediat după finalizarea numărătorii descrise mai sus, s-au auzit sunete asemănătoare celor de folosire a unor elastice din cauciuc, dar și a unui pix.

La ora 20:38, Anton Cristian a stins lumina din zona livingului și a bucătăriei, după care a luat un scaun de tip scară, pe care l-a dus și l-a așezat în față mobilierului de bucătărie”, se mai arată în stenograme.

„În continuare, Anton Cristian s-a urcat pe acel scaun, după care, la scurt timp, a luat din zona aceea de mobilier, un pachet asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare, care părea să aibă conținut (Anton Cristian s-a dezechilibrat la coborârea de pe scaunul de tip scară).

La ora 20:56, s-au auzit din nou sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii, după care, Anton Cristian a luat pachetul (cel asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare), s-a dus cu el în zona mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe scaunul de tip scară.

Anton Cristian a așezat acel pachet undeva în mobilier (fără să poată fi observat locul), după care a coborât de pe scaunul de tip scară și a pornit lumina din zona livingului și a bucătăriei.

Imediat după aceea, la orele 20:57 și 20:58, Anton Cristian a realizat, în șoaptă, următoarele numărători:

ANTON CRISTIAN: …(neinteligibil)… 3, 4, 5 …(neinteligibil)… 8, 9, 10 …(neinteligibil)… 14, 15, 16 …(neinteligibil)… 20.

ANTON CRISTIAN: 1, 2, 3 …(neinteligibil)… 8, 9. Ai să-mi bag ****!(…)”.

„Imediat după aceea (tot la ora 21:05), Anton Cristian a plecat din zona livingului spre zona dormitorului, cel mai probabil având asupra lui bagajul de tip geamantan/valiză (în drum spre zona dormitorului, a pus un mănunchi de chei pe masa aflată lângă aparatul de aer condiționat). La ora 21:06, Anton Cristian a revenit în zona livingului, de unde a luat în mână un alt pachet, mai mic (care pare să fie ambalat parțial în hârtie)

În continuare, Anton Cristian a oprit lumina din zona livingului și bucătăriei, după care a mers în apropierea mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe același scaun de tip scară. În următoarele momente, s-au auzit niște sunete asemănătoare celor produse de folosirea unui seif”, potrivit stenogramelor.

Cristian Anton, un apropiat al lui Sorin Grindeanu

În urmă cu două decenii, cei doi au fost consilieri locali PSD la Timișoara. După numirea lui Sorin Grindeanu, în noiembrie 2021, în poziția de ministru al Transporturilor în Guvernul Ciucă, Anton apare ca director de cabinet.

Tot în această perioadă, în decembrie 2021, conform termene.ro, a fost numit în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

Cristian Anton (57 de ani), de profesie jurist, a ocupat postul de director juridic în cadrul grupului de firme MIR între 2010 și 2011, condus de omul de afaceri Neculai Miron.

În 2012, a ajuns la conducerea direcției juridice din Autoritatea Rutieră Română, instituție pe care în prezent o conduce.