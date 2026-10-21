Șeful Asociației Băncilor, dezvăluiri despre Guvernul Ciolacu: „Ne-am oferit să plătim voluntar 1% pe cifra de afaceri ca să ajutăm cu deficitul. A doua zi am fost anunțați că vom plăti 2%. A venit alt premier și s-a făcut 4%”

Șeful Asociației Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, povestește cum a avertizat în 2023 Guvernul Ciolacu că deficitul a ajuns la o valoare periculoasă și a oferit ajutorul voluntar al băncilor. A doua zi, băncile au avut însă o surpriză.

„În 2023 am fost la Guvern spunând că deficitul e 5,6% și mergem într-o direcție periculoasă. Am transmis că vrem să participăm și sugerăm să contribum cu 1% din cifra de afaceri, pe termen determinat. Am propus să ne întâlnim periodic să analizăm situația și să vedem dacă e cazul să prelungim. Am pus, desigur, și problema cheltuielilor bugetare. Răspunsul a venit a doua zi spunând că băncile vor plăti 2%. Era un guvern de stânga. Apoi am avut un premier din partea dreaptă care a mai adăugat 2 puncte procentuale”, a povestit Florin Dănescu la Profit Financial Forum, relatează site-ul Economica.

Premierul din partea dreaptă care a venit a fost Nicolae Ciucă.

„Impozitul pe cifra de afaceri și-a trăit viața”

În cadrul aceluiași eveniment, șeful BCR, Sergiu Manea, a declarat că „impozitul pe cifră de afaceri și-a trăit viața, a fost un patch, într-un moment destul de dificil, putem renunța la el, liniștiți. Și aici nu mă refer numai la taxa bancară”,

Potrivit Profit, impozitul minim de 0,5% din cifra de afaceri (IMCA) a fost introdus începând cu 2024. Pentru sectorul bancar, impozitul a fost inițial de 2% din veniturile brute, dar apoi a urcat la 4% de la jumătatea lui 2025. IMCA ar urma să fie eliminat de la 1 ianuarie 2027, potrivit programului guvernului Niculescu, care prevede și că nu vor fi introduse impozite noi în următorii doi ani.