Șeful Bursei din Istanbul a fost reținut, după turbulențele de pe piața de capital din Turcia

Directorul general al bursei turce Borsa Istanbul, Korkmaz Enes Ergun, a fost reținut, sâmbătă, în baza unor acuzații de luare de mită și de apartenență la o organizație constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni, potrivit Anadolu și Türkiye Today.

Ergun a fost reținut în cadrul unor investigații desfășurate de Parchetul General din Istanbul cu privire la tranzacțiile de pe piața de capital, a scris Reuters.

Parchetul desfășoară ancheta prin biroul său pentru infracțiuni de finanțare a terorismului și spălare de bani, iar dosarul are la bază sesizări și plângeri formulate de Consiliul Pieței de Capital (CMB).

La jumătatea lunii septembrie, principalul indice al Borsa Istanbul a scăzut puternic, iar unele fonduri au anunțat că nu își pot plăti investitorii.

Pe 17 septembrie, CMB a dispus lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți de administrare a portofoliilor, ceea ce, potrivit presei turce, a afectat peste 455.000 de investitori.

Președintele CMB, Mahmut Sütcü, și-a prezentat demisia pe 19 octombrie, invocând probleme de sănătate.

Investigații pe piața de capital

Pe 21 octombrie, autoritățile au reținut 26 de persoane, printre care directori ai mai multor societăți de administrare a portofoliilor și firme de investiții, și au emis un mandat de arestare pe numele lui Nusret Altınbaş, proprietarul Altınbaş Holding. Presa turcă a relatat sâmbătă că în acest dosar se află în arest preventiv 120 de persoane.

Pe 22 octombrie, parlamentul turc a adoptat o lege care permite plăți intermediare de până la 1 milion de lire turcești către investitori. Ministrul finanțelor, Mehmet Şimşek, a declarat că problemele s-au limitat la un număr mic de fonduri și nu reprezintă un risc sistemic.

Ergun s-a alăturat Borsa Istanbul în 1997, după ce a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității din Ankara. Ulterior a obținut un master și un doctorat în economie la Universitatea Marmara. A fost director general adjunct responsabil cu listările, înainte de a deveni director general, pe 26 martie 2021. L-a succedat în funcție pe Hakan Atilla, care demisionase la începutul aceleiași luni.

Borsa Istanbul este principala bursă de valori a Turciei și a fost înființată în 2013 prin fuziunea Bursei de Valori din Istanbul, a Bursei de Aur din Istanbul și a Bursei de Instrumente Derivate a Turciei.