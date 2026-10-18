Șeful Carrefour a avertizat că pagubele ajung la sute de milioane de euro după valul de distrugeri și jafuri în Franța

Alexandre Bompard a condamnat ferm distrugerea magazinelor în timpul protestelor care au avut loc în toată Franța cu o zi în urmă.

Bompard, care este președintele Federației Franceze a Comerțului și Distribuției și șeful grupului Carrefour, a estimat duminică că 1.500 de magazine au fost afectate direct de violențele care au marcat manifestațiile din ziua precedentă în toată țara, potrivit AFP.

„Este încă puțin devreme” pentru a evalua amploarea pagubelor, dar costurile vor fi „foarte mari”, a declarat pe canalul LCI președintele acestei federații care reunește companiile din sectorul distribuției alimentare.

„Este o pierdere financiară directă foarte mare”, a adăugat el, menționând o sumă de „câteva sute de milioane de euro”.

Bompard a anunțat, de asemenea, că aproximativ 50 de magazine ale lanțului Careefour au fost afectate, inclusiv hipermarketuri și supermarketuri.

Aproximativ 20 dintre acestea au fost jefuite, a precizat el.

Pagube și pentru rețeaua Carrefour

Costurile, a susținut șeful Carrefour, „se vor ridica, în cazul nostru, la câteva zeci de milioane de euro pentru toți partenerii noștri”.

Camera de Comerț și Industrie a Franței a subliniat duminică că actele de violență au afectat „întreprinderi deja fragilizate de ani de crize succesive, de creșterea costurilor și de scăderea traficului în centrele orașelor”.

„Pentru multe dintre ele, aceste distrugeri pot fi picătura care umple paharul”, a avertizat instituția într-un comunicat.

Distrugerile și jafurile care au avut loc în mai multe metropole mari au afectat în mod special magazinele situate în centrul orașelor și pe principalele artere comerciale, menționează AFP.

Peste o jumătate de milion de oameni au protestat sâmbătă în Franța, potrivit autorităților, față de scumpirea traiului și problemele din școli.

Marșurile au fost urmate de ciocniri violente între forțele de ordine și grupuri de manifestanți. Peste 1.800 de persoane au fost arestate pănâ duminică la prânz în întreaga Franță. Mai multe de 500 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost răniți.