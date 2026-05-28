Șeful celei mai importante companii de AI din Europa respinge criticile papei: „Chiar reprezintă o amenințare”

Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, a respins joi criticile formulate de Papa Leon cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în scopuri militare, afirmând că Europa are nevoie de propriile instrumente pentru a descuraja rivalii care folosesc această tehnologie, relatează Reuters.

Papa Leon al XIV-lea a publicat luni un document prin care cere reglementări internaționale pentru limitarea dezvoltării sistemelor de inteligență artificială și a avertizat că acestea ar putea răspândi informații false și alimenta conflicte permanente. De asemenea, el a criticat utilizarea inteligenței artificiale în război.

Mensch, care este și cofondator al companiei Mistral, a declarat că Europa nu poate ignora folosirea inteligenței artificiale de către adversari. Mistral AI este considerată singura companie de anvergură din Europa în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale, un domeniu dominat de giganții din Silicon Valley.

Compania franceză a fost evaluată la 11,7 miliarde de euro (14 miliarde de dolari) după ultima rundă de finanțare, potrivit Forbes. Spre comparație, OpenAI este evaluată la 852 de miliarde de dolari, în timp ce evaluarea Anthropic, care a dezvoltat modelul Claude, a ajuns recent la un trilion de dolari, potrivit unor estimări.

„Suntem cu toții în favoarea păcii, dar dacă vă uitați la rivalii și adversarii noștri din lume, ei folosesc inteligența artificială… Atât timp cât avem adversari care reprezintă o amenințare – și chiar reprezintă o amenințare – trebuie să avem propriile noastre capabilități”, a declarat șeful Mistral AI joi în fața jurnaliștilor.

Compania franceză este considerată esențială pentru „suveranitatea” tech a Europei

Mistral, care a fost evaluată la 11,7 miliarde de euro după o rundă de finanțare de anul trecut, se poziționează drept o alternativă europeană la giganții americani din domeniul inteligenței artificiale, ca parte a unui efort mai amplu al Europei de a reduce dependența de companiile tehnologice din Statele Unite.

Compania a anunțat joi că va construi un centru de date în Franța, la Les Ulis, cu o putere de calcul de 10 megawați. Planul este ca acesta să fie inaugurat în a doua jumătate a anului 2026.

Proiectul, parte a unei strategii mai ample de investiții de 4 miliarde de euro, va completa facilitățile existente din Suedia și Franța și va ajuta compania să atingă obiectivul de 200 de megawați putere de calcul până la sfârșitul anului 2027 și 1 gigawatt până în 2030.

Extinderea face parte din efortul mai larg al Europei de a accelera dezvoltarea infrastructurii de centre de date pentru a concura cu Statele Unite, beneficiind de sprijinul președintelui francez Emmanuel Macron, care a subliniat că exporturile energetice ale țării reprezintă un avantaj pentru astfel de proiecte.

Servere într-un centru de date, FOTO: Sebastia Grimalt / Panthermedia / Profimedia)

Șeful Mistral AI dă asigurări că „totul va fi bine”

În întreaga lume, inclusiv în Franța, construcția de centre de date se confruntă tot mai des cu opoziția locuitorilor din apropierea acestor amplasamente.

Anunțul făcut de Mistral vine pe fondul unui scepticism tot mai mare față de companiile de tehnologie, în special în rândul generațiilor tinere. În ultima perioadă au apărut videoclipuri cu studenți care huiduie directori ai unor companii în timpul ceremoniilor de absolvire din Statele Unite, evidențiind preocupările legate de impactul social al inteligenței artificiale.

„Cred că există o anumită teamă firească legată de inteligența artificială”, a spus Mensch. „Nu este pentru prima dată când oamenii sunt puțin îngrijorați de apariția unui lucru nou. Dar va fi bine. Vom găsi o modalitate de a o folosi eficient”, a adăugat el.