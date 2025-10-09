Șeful celei mai mari bănci din Rusia avertizează că taxele lui Putin vor topi profiturile record ale instituțiilor financiare

Propunerea guvernului rus de a majora taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi de a elimina o serie de facilităţi fiscale începând cu 2026 va tăia până la 9% din profiturile sectorului bancar, a declarat miercuri German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, citat de Reuters.

Proiectul de buget, aflat în dezbatere în Duma de Stat, prevede creşterea TVA cu două puncte procentuale de anul viitor, o măsură care, potrivit economiştilor, va alimenta inflaţia, întrucât companiile vor transfera costurile suplimentare către consumatori, scrie News.ro

„Anul viitor, aceste modificări fiscale vor genera un impact negativ de aproximativ 277 de miliarde de ruble (3,4 miliarde de dolari) asupra profitabilităţii băncilor”, a declarat Gref în cadrul unei conferinţe financiare la Soci.

Banca centrală a Rusiei estimează profituri totale pentru sectorul bancar cuprinse între 3,2 şi 3,8 trilioane de ruble în 2026.

Directorul financiar al Sberbank, Taras Skvortsov, a precizat ulterior că eliminarea scutirilor de taxe pentru anumite servicii bancare — cum ar fi administrarea cardurilor sau procesarea plăţilor comerciale — va contribui suplimentar la scăderea profiturilor.

Băncile ruse au înregistrat câştiguri record în ultimii ani, pe fondul unei economii supraîncălzite şi al orientării acesteia către finanţarea aşa-numitei „operaţiuni militare speciale” din Ucraina.

Aceste profituri au atras însă critici publice, fiind percepute ca un semn de speculare excesivă în timp de război, în detrimentul sectoarelor industriale, inclusiv cel militar.

Economia rusă este aşteptată să încetinească semnificativ în acest an, după ce banca centrală a ridicat dobânda-cheie la 21% anul trecut pentru a combate inflaţia. Această încetinire a economiei afectează deja profitabilitatea sectorului financiar.

„Anul acesta, băncile nu vor atinge nivelul de profit din 2024, nici pe departe”, a spus Gref.

În ciuda impactului negativ estimat la nivel de industrie, Sberbank, cel mai mare creditor al Rusiei, anticipează o creştere a propriului profit cu 6–7% în 2025, a declarat Skvortsov.

Sberbank plăteşte statului aproximativ jumătate din profituri sub formă de dividende, iar distribuţia planificată pentru 2026 ar urma să reprezinte în jur de 1% din veniturile bugetului federal.