Șeful celei mai valoroase companii din lume zboară în Taiwan aproape lunar cu o solicitare și primește un refuz

Michael Parekh, un fost partener specializat în tehnologie la banca de investiții Goldman Sachs, a numit producătorul de cipuri TSMC „Rezerva Federală a pieței tech globale” și spune că Jensen Huang, directorul celei mai valoroase companii din lume, zboară constant în Taiwan pentru a cere sporirea livrărilor, relatează Yahoo News.

Parekh a pus compararea Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) cu banca centrală a SUA pe seama controlului pe care compania taiwaneză o are asupra capacității de producție a cipurilor avansate.

Omul de afaceri a declarat într-un interviu acordat pentru StockTwits că Jensen Huang, directorul general al Nvidia, „zboară în Taiwan aproape în fiecare lună” pentru a cere TSMC capacitate suplimentară de producție.

Huang, care s-a născut în Taiwan și a emigrat cu părinții în SUA când era copil, este unul dintre cofondatorii și CEO-ul Nvidia de la înființarea sa.

Șeful Nvidia a afirmat că investițiile în infrastructura AI vor ajunge la trilioane de dolari

Producătorul american de cipuri, cunoscut timp de ani de zile aproape exclusiv datorită plăcilor sale grafice destinate jocurilor video, a devenit cea mai valoroasă companie din lume datorită „boom”-ului tehnologiei AI și a cotei de piață uriașă pe care o are în unitățile de procesare grafică – cipurile avansate de care au nevoie sistemele AI pentru calculele lor.

Însă externalizarea propriei producții către TSMC a pus inclusiv Nvidia în dificultate din cauza cererii tot mai mari.

Chiar Jensen Huang a estimat recent că investițiile în infrastructura AI ar putea ajunge la 3.000-4.000 de miliarde de dolari până la finalul deceniului. Însă Parekh afirmă că suma ar putea fi și mai mare dacă TSMC își poate extinde oferta.

„Ei sunt factorul de blocaj. Jensen zboară în Taiwan aproape în fiecare lună, practic le spune prietenilor săi de la TSMC: ‘vă rog, încă o sută de miliarde aici, mai construiți-mi fabrici suplimentare’. Dar cei de la TSMC nu fac asta”, a afirmat Michael Parekh în interviul acordat platformei StockWits.

TSMC produce aproape toate cipurile Nvidia

„TSMC este Rezerva Federală a pieței globale de tehnologie. Ei trebuie să își extindă fabricile de producție, ceea ce durează trei până la cinci ani pentru a fi construite și costă miliarde, zeci de miliarde și chiar sute de miliarde de dolari. Și nu își extind producția pentru a acoperi întregul potențial de peste cinci trilioane (n.r. 5.000 de miliarde de dolari)”, a adăugat Parekh în interviu.

TSMC produce aproximativ 90% dintre cipurile de care are nevoie Nvidia, iar vânzările către Apple și compania condusă de Huang aduc producătorului din Taiwan aproximativ 50% din veniturile sale totale.

„Acum un an, AI era despre chatboți. Acum este despre agenți și sisteme de raționament, iar acestea folosesc de peste 100 de ori mai multe cipuri pentru inferență decât aveam nevoie pentru chatboți acum un an”, a subliniat Michael Parekh.

Cariera sa de investitor în tehnologie s-a întins de la evoluția internetului, a tehnologiilor mobile, a cloud-ului și toate marile valuri tech din ultimele trei decenii