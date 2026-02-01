Şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, în dosarele Epstein. Ce spune despre relația avută cu Ghislaine Maxwell

Casey Wasserman, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, a spus sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 dintre el şi Ghislaine Maxwell, care au apărut în ultima serie de documente din dosarele Epstein.

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein, finanţatorul american acuzat şi condamnat pentru numeroase infracţiuni sexuale. Printre numeroasele personalităţi menţionate se numără Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Potrivit Los Angeles Times, citat de News.ro, directorul american specializat în marketing sportiv şi Ghislaine Maxwell (complicea lui Jeffrey Epstein, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală) aveau o relaţie. Dovada o constituie e-mailurile trimise între martie şi aprilie 2003, în care Wasserman îi mărturiseşte lui Maxwell că vrea să o vadă îmbrăcată într-o ţinută strâmtă din piele, în timp ce ea îi propune un masaj.

Astfel, printre schimburile de mesaje se numără unul în care Wasserman îi spune lui Maxwell: „Mă gândesc la tine tot timpul. Deci, ce trebuie să fac pentru a te vedea într-o ţinută strâmtă din piele?”. Iar într-un e-mail din aprilie 2003 adresat lui Wasserman – care era căsătorit la momentul respectiv – Maxwell se oferă să-i facă un masaj care „poate înnebuni un bărbat”.

„Cred că am putea începe în locul pe care îl cunoşti, apoi să continuăm conceptul de masaj în patul tău… şi apoi a doua zi dimineaţă… fără să ştim dacă ne vom opri sau când”, i-a scris ea, de exemplu. Înainte de a adăuga: „Uh… toate pipăielile astea… eşti sigur că poţi suporta? Sincer, numai când mă gândesc la asta, îmi taie respiraţia. Se pare că există câteva locuri care îi înnebunesc pe bărbaţi… Poate le-aş putea testa pe tine şi mi-ai spune dacă funcţionează sau nu?”.

Într-o altă conversaţie, Ghislaine Maxwell îi transmite lui Casey Wasserman că „JE” – adică Jeffrey Epstein – vrea ca ea să aleagă o săptămână în care să meargă la Los Angeles pentru afaceri şi îi propune să-i aducă un suvenir din Paris. La care Wasserman îi răspunde: „Cred că alegerea unei săptămâni la Los Angeles este o idee excelentă… Singurul lucru pe care îl vreau din Paris eşti tu”.

Există, de asemenea, un schimb de e-mailuri în care Maxwell întreabă dacă va fi suficient de ceaţă în timpul unei vizite viitoare „astfel încât să poţi pluti gol pe plajă şi nimeni să nu te poată vedea decât dacă se apropie?”.

Din alte documente reiese că Casey Wasserman şi soţia sa de atunci au călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein în septembrie 2002. În acelaşi zbor se aflau şi Ghislaine Maxwell, Bill Clinton şi Kevin Spacey.

„Regret profund”

Într-o declaraţie publicată sâmbătă, Casey Wasserman a spus: „Regret profund corespondenţa mea cu Ghislaine Maxwell”, care, potrivit lui, a avut loc „cu mult înainte ca oribilele ei infracţiuni să fie dezvăluite”, scrie The Guardian.

„Nu am avut niciodată o relaţie personală sau de afaceri cu Jeffrey Epstein. După cum este bine documentat, am participat la o călătorie umanitară ca parte a unei delegaţii a Fundaţiei Clinton în 2002, cu avionul lui Epstein. Îmi pare teribil de rău că am avut vreo legătură cu vreunul dintre ei”, a precizat el.

În 2021, Ghislaine Maxwell, confidenta şi fosta iubită a lui Epstein, a fost condamnată pentru cinci capete de acuzare de trafic sexual şi abuz de minori. Ea ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Jeffrey Epstein s-a sinucis într-o celulă din închisoarea din New York în august 2019, la o lună după ce a fost pus sub acuzare pentru trafic sexual la nivel federal.

Casey Wasserman a înfiinţat o agenţie de talente și management sportiv care reprezintă jucători de top din fotbal, baschet şi baseball, alături de actori renumiţi precum Adam Sandler şi Brad Pitt.

Recent, el a ajuns din nou în atenţia presei ca imagine a eforturilor de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Lobby-ul său a jucat un rol important în readucerea Jocurilor Olimpice de vară în SUA în 2028. Los Angeles a mai găzduit Jocurile Olimpice în 1984, iar acestea vor fi primele Jocuri de vară din Statele Unite de la Atlanta în 1996.

În 2021, Wasserman a divorţat de soţia sa de 20 de ani, Laura Ziffren Wasserman.