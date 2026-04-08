Șeful Consiliului Fiscal, despre efectele armistițiului din Orientul Mijlociu. „Nu are cum să se revină la nivelurile de preţ la combustibil de dinainte”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a salutat armistițiul din războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în 28 februarie, amintind „că şi aşa în România inflaţia era înaltă”.

Daniel Dăianu a afirmat, miercuri, la Cluj, că armistițiul anunțat marți de președintele american Donald Trump reprezintă „un moment de respiro și liniștește piețele”, potrivit Agerpres.

„Va exista o dezinflaţie în partea a doua a anului, în ciuda acestui şoc puternic. Vom avea un puseu inflaţionist şi avem o suire a preţului relativ al energiei. Am văzut la ţiţei că s-a produs o scădere a cotaţiilor, dar nu se va reveni. În opinia mea nu are cum să se revină la nivelurile de preţ la combustibil de dinainte de izbucnirea războiului. Şi una dintre raţiuni este că a fost distrusă infrastructura energetică”, a declarat Dăianu.

Marți, Donald Trump a anunțat un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni în războiul împotriva Iranului, revendicând o „victorie totală și completă”. Miercuri dimineață, în contextul anunțului făcut de președintele american, prețul gazelor naturale înregistra o scădere puternică în Europa.

Ce a spus despre situația economică din România

Președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre măsurile de reducere a deficitului bugetar din România, spunând că țara noastră „de mulți ani trăia peste posibilități”.

El amintit de nivelul datoriei publice, care „acum este în jur de 60% din PIB”, deși în 2019 era de 39%, dar și de „deficitul foarte mare” al bugetului.

„Nu era o evoluţie sustenabilă, măciuca venea şi ne-ar fi lovit în creştetul capului foarte rău, cu multe daune, directe şi coletarale, dacă nu începea această corecţie, care este pe drumul bun, chiar dacă ea semnifică suferinţă, pentru că o ajustare a deficitului bugetar de o asemenea amploare şi care nu se termină în anul acesta, va continua şi după 2026, nu are cum să nu afecteze viaţa oamenilor şi afacerile companiilor”, a adăugat Daniel Dăianu.