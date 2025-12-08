Șeful contraspionajului german trage un semnal de alarmă cu privire la amenințarea rusă, înaintea alegerilor regionale. „Suntem atacați aici și acum, în Europa”

Șeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a avertizat că Rusia ar putea înteți operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare anul viitor, când principala economie din UE, o susținătoare fermă a Ucrainei, va avea alegeri în mai multe regiuni, relatează AFP.

Sinan Selen a declarat într-un discurs la Berlin că Germania este în mod special în vizorul Moscovei deoarece este un hub logistic pentru NATO pe continent.

Vorbind ulterior, pentru AFP, despre campaniile rusești de dezinformare, șeful BfV a spus că „am văzut în repetate rânduri că alegerile joacă un rol semnificativ din acest punct de vedere și, după cum știți, vom avea mai multe alegeri la nivel de land în Germania anul viitor”.

„Suntem atacați aici și acum, în Europa”

Serviciile occidentale de securitate acuză Rusia pentru o serie de operațiuni cu drone, acte de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare online care au avut loc în Europa și care s-au intensificat în contextul războiului lansat de Moscova împotriva Ucrainei în februarie 2022.

„Suntem atacați aici și acum, în Europa”, a declarat Selen într-un discurs care a marcat împlinirea a 75 de ani de la înființarea BfV.

„În rolul său de centru logistic pentru apărare colectivă și sprijinirea Ucrainei, Germania este vizată mai puternic de serviciile ruse de informații decât alte țări”, a spus șeful BfV.

„Mai presus de toate, Rusia, ca actor hibrid, este fără îndoială agresivă, ofensivă (…). Serviciile sale de informații utilizează o gamă largă de vectori de atac din setul lor de instrumente”, a adăugat el.

„Un semn clar al unei escaladări extrem de periculoase este pregătirea și executarea atacurilor de sabotaj în Germania și în alte țări europene, pentru care Kremlinul este considerat principalul instigator. Nu se întrevede niciun semn de ușurare”, a mai avertizat oficialul german.

Germania va avea anul viitor alegeri în cinci landuri, inclusiv în estul cândva comunist, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), acuzat de apropiere de Rusia, speră să obțină noi victorii electorale.

Vorbind despre amenințările hibride, Selen a avertizat că „fiecare sector al societății poate fi afectat, iar acest lucru va fi valabil mai ales în anul următor”.

Potrivit șefului BfV, cursul războiului din Ucraina va influența puternic la rândul său acțiunile Rusiei.