Șeful Dacia România se revoltă: Extinderea fabricii, posibil amânată din cauza taxelor. Avem o chestie pe ghicite care azi e, mâine nu e. Rabla ne-a diminuat vânzările de patru ori!

Mihai Bordeanu, șeful Dacia în Sud-Estul Europei, dar și director al fabricii Dacia din Mioveni, susține că aplicarea în continuare a impozitului minim pe cifra de afaceri la multinaționale va afecta proiectele companiei pe care o conduce. Printr-un comunicat al ACAROM, directorul Dacia atrăgea atenția că vor fi puse în pericol proiectele existente. Acum confirmă această poziție, într-un interviu.

„Noi pierdem în primul rând în competitivitate și predictibilitate și, hai să mai facem și o rimă, în seriozitate, ca sistem economic. Avem o chestie pe ghicite care azi e, mâine nu e, azi e, dar doar pentru un an, dar de fapt, pentru mai mult, mâine renunțăm la ea, dar de fapt nu mai renunțăm”, descrie în mod plastic Mihai Bordeanu, director Dacia, situația schimbărilor de taxare din acest moment.

