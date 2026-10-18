Șeful Dacia România: Uzinele din Maroc plătesc pentru energie mai puțin de jumătate din prețul României

Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, a vorbit despre planurile de reducere a costurilor și a invocat exemplul Marocului, unde, spune el, uzina Renault a beneficiat de un sprijin „enorm” din partea statului.

Într-un interviu acordat Economedia în marja Salonului Auto de la Paris, Mihai Bordeanu a declarat că uzina Renault din Maroc „a beneficiat de un sprijin uriaș, enorm, incomensurabil, din partea conducerii statului marocan”.

„Infrastructură dezvoltată super rapid, de la poarta fabricii până pe vapor, totul este autostradă, sistem de încărcare și așa mai departe, energie – sunt sub jumătate din prețul României (…). Poate să-mi spuneți că Marocul nu e Uniunea Europeană. Nu, nu e, dar sunt facilități de producție care au beneficiat de un sprijin enorm, sprijin care se întâmplă poate nu în aceeași cantitate, dar în aceleași direcții și în alte state unde grupul Renault are uzine”, a adăugat șeful Dacia România.

François Provost, CEO-ul Renault Group, spusese că uzina Dacia de la Mioveni trebuie să micșoreze costurile de producție cu cel puțin 20% și că obiectivul vizat este de 30%. Mihai Bordeanu a precizat că ținta pentru această reducere de costuri este anul 2030.

Reduceri de personal la uzina Dacia de la Mioveni

În octombrie, Automobile Dacia a lansat un program de plecări voluntare, ca urmare a scăderii ritmului de producție la Mioveni.

Reprezentanții Dacia au explicat, pentru Profit.ro, că „programul se bazează pe voluntariat și pe acordul părților”, iar cei care se înscriu și sunt acceptați vor primi sume care variază între 45.000 lei net, pentru angajații cu o vechime mai mică de doi ani, și 210.000 lei, în cazul celor cu o vechime mai mare de 16 ani.

„Compania a inițiat a treia tranșă de disponibilizări voluntare, deoarece după remont s-a redus producția cu încă 100 de vehicule pe zi, astfel că acum avem 1.060 de vehicule pe zi. S-a ajustat programul de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. Asta a condus la un excedent de personal care va fi reglat cu aceste plecări voluntare”, a declarat liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu.

În septembrie, Automobile Dacia din Mioveni a produs 23.355 de vehicule, cu 19,55% mai puține decât în urmă cu un an, pe fondul frânării cererii, atât pe piața internă, cât și pe piețele europene.