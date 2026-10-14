Șeful de la Permise Ilfov, reținut de DNA. Acuzat că lua mită sute de euro pentru a trece examene auto/ Schema pe trei paliere

Mihai Niță, șeful Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare din Ilfov, și unul din subordonații săi au fost reținuți de DNA, acuzați de grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, potrivit unui comunicat al instiuției.

Niță Mihai și Dobre Cosmin, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări de la Permise Ilfov, vor fi prezentați astăzi Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și un subinspector de poliție din cadrul Serviciului de Permise din Ilfov, Grigore Dan-Mircea.

„În cauză, se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită”, a precizat DNA.

Structură organizată pe trei paliere

Potrivit DNA, în cursul anului 2026, Niță Mihai e acuzat că inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din angajați ai de la Permise Ilfov și instructori auto, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție.

„Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează: Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați.

Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, cu celeritate, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului. Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niță Mihai, în calitate de șef al serviciului”, acuză DNA.

De asemenea, DNA vorbește și despre „palierul lucrătorilor de la ghișee”, format din angajați ai serviciului acuzați că au sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului.

Șpagă de sute de euro pentru permise

În cazul lui Mihai Niță, DNA acuză că, în perioada ianuarie – august 2026, a primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

În cazul lui Dobre Cosmin, anchetatorii spun că, în perioada martie – august 2026, aprimit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, „constând în coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu”.