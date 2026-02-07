Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii

Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a declarat sâmbătă că țara sa nu va face parte din „Consiliul Păcii” pe care l-a inițiat președintele american Donald Trump.

Liderul Statelor Unite a lansat inițiativa în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, însă Constituția Italiei interzice intrarea țării într-o organizație condusă de un singur lider străin, în cazul de față Donald Trump.

Luna trecută, premierul italian Giorgia Meloni invocase „probleme constituționale” în ceea ce privește o eventuală aderare, însă a sugerat că Trump ar putea regândi formatul „pentru a satisface nu numai nevoile Italiei, ci și pe ale altor țări europene”.

Tajani a părut să respingă sâmbătă un astfel de scenariu.

„Nu putem participa la Consiliul Păcii deoarece există o limitare constituțională”, a declarat șeful diplomației italiene pentru agenția de presă ANSA.

„Acest lucru este insurmontabil din punct de vedere juridic”, a mai spus el, la o zi distanță de întâlnirea pe care a avut-o la Milano cu omologul american, Marco Rubio, și cu vicepreședintele JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Menționat prima oară într-un plan de 20 de puncte pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, Consiliul Păcii a primit un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU și se credea inițial că se va concentra doar pe Fâșia Gaza, însă membri ai administrației Trump au declarat ulterior că își va îndrepta atenția și spre conflicte din alte zone ale lumii, cu toate că scopul organismului rămâne deocamdată neclar, potrivit The New York Times.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă că „în două săptămâni” va avea loc „o reuniune inaugurală” a organismului la Washington.