Șeful echipei de sabotori ai gazoductelor Nord Stream scapă de extrădarea în Germania

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică în septembrie 2022, transmit ANSA şi DPA, citate de Agerpres.

Curtea de Casaţie a anulat, în mod surprinzător, decizia prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european, sub acuzaţii de sabotare a conductelor Nord Stream 1 şi 2, de transport de gaze din Rusia spre Germania.

Cazul va fi retrimis acum la o altă instanţă, care va lua o nouă hotărâre.

La audiere, Biroul procurorului general a cerut ca unul din temeiurile apelului înaintat de apărare să fie acceptat, pentru prezumtivă caracterizare juridică incorectă a faptelor în mandatul de arestare european.

Ucraineanul se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din nordul Italiei. Avocatul său a spus că ar putea depune o cerere de eliberare a lui.

Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov (49 de ani) a condus o echipă de şapte persoane, printre care patru scafandri. Grupul ar fi închiriat un iaht, numit „Andromeda”, în Germania, cu care a navigat în largul Mării Baltice.

Un alt suspect, ucraineanul Volodimir Z. (46 de ani), a fost arestat în Polonia şi se află în custodia autorităţilor din această ţară. Se crede că el a fost unul dintre scafandri. Un tribunal polonez urmează să decidă vineri dacă ucraineanul poate fi extrădat în Germania pentru un proces.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat recent că „nu este în interesul” ţării sale ca Volodimir Z. să fie extrădat, apreciind că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite.

„Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei şi a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a susţinut Tusk. „Cu siguranţă nu este în interesul Poloniei (…) să fie predat acest cetăţean unei ţări străine”, a adăugat el.