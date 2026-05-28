Șeful Ferrari apără prețul uriaș al primei mașini complet electrice produse de companie

Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a încercat joi să apere prețul primului vehicul complet electric al producătorului auto italian, afirmând că clienții care plătesc 550.000 de euro primesc ceva fără rival, relatează CNBC.

Mașina electrică Luce a fost prezentată luni și a provocat o reacție negativă pe burse, acțiunile Ferrari listate la Milano scăzând cu 8% marți.

Vorbind joi, în cadrul unei mese rotunde organizate la Modena Vigna a declarat că prețul noului model Luce al reprezintă un cost justificat pentru inovație.

El a acuzat că modul în care subiectul a fost prezentat în presă i-ar putea face pe unii să creadă că producătorul de mașini sport va renunța la autoturismele sale pentru a le înlocui cu o versiune complet electrică, lucru despre care a subliniat că nu este adevărat.

Șeful Ferrari face referire la mașinile electrice chinezești

„Trebuie să vezi Luce ca să înțelegi că nu are nimic de-a face cu vehiculele electrice chinezești sau cu cele produse de alte mărci”, a declarat Vigna, potrivit Reuters.

El a descris anterior lansarea modelului Luce drept o „zi foarte, foarte importantă” pentru Ferrari și una care simbolizează deschiderea „unui nou capitol” în istoria sa.

Reacția investitorilor la lansarea modelului Luce a fost însoțită și de o furtună de reacții pe rețelele sociale. Designul neconvențional al mașinii a fost criticat de fostul șef al companiei, precum și de ministrul transporturilor din Italia.

Totuși, analiștii din industria auto au minimizat reacția negativă a investitorilor, afirmând că „este prea devreme pentru a exista motive serioase de îngrijorare”.

Livrările pentru Luce urmează să înceapă în al patrulea trimestru al anului 2026.

Ce oferă Ferrari celor care plătesc 550.000 de euro pentru mașina electrică Luce

Ferrari își propune să atragă familiile cu venituri mari, oferindu-le scaune confortabile, tehnologie de ultimă generație și un portbagaj de 600 de litri.

Mașina dispune de patru motoare electrice, câte unul pe roată, care ajută la dezvoltarea unei puteri de peste 1.000 de cai, o viteză maximă de peste 310 km/h și o agilitate sporită pentru o mașină care cântărește peste 2,2 tone.

Ferrari a declarat că Luce are o autonomie de peste 500 de kilometri și că este prima mașină a companiei care dispune de cinci locuri.

Interiorul modelului Luce respectă luxul tradițional al mărcii Ferrari, cu suprafețe din piele, sticlă și aluminiu anodizat, precum și mai multe comenzi fizice care diferă de abordarea complet digitală, bazată pe ecranul tactil, a Tesla și a unor producători chinezi de vehicule electrice.