Masayoshi Son, directorul general al SoftBank Group, a contactat recent instituțiile de pe Wall Street în legătură cu finanțarea unei posibile „achiziții” în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit surselor publicației „The Information” și Reuters.

Gigantul japonez a vrut astfel să cumpere SK Hynix, o mare companie sud-coreeană care produce de cipuri de memorie.

Un purtător de cuvânt al SoftBank a afirmat că Son nu mai ia în considerare o astfel de tranzacție, scrie „The Information”.

„SoftBank explorează numeroase oportunități, iar aceasta nu mai este luată în considerare în mod activ”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

SK Hynix a transmis printr-un comunicat că nu are cunoștință despre chestiune. Compania a adăugat că orice achiziție străină a companiei ar necesita aprobarea prealabilă a guvernului, conform legislației coreene.

Producătorul de cipuri SK Hynix a depășit în vară Samsung Electronics, devenind cea mai valoroasă companie din Coreea de Sud, datorită faptului că a ajuns în centrul goanei mondiale pentru resurse care să suțină AI.