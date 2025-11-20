Șeful INSCOP, Remus Ștefureac, replică voalată pentru Cătălin Drulă. Consilierul lui Nicușor Dan acuză „sondaje trucate”

Remus Ștefureac, sociologul care a fondat și conduce INSCOP Research, a sugerat candidaților și partidelor care îi susțin în cursa pentru Primăria Capitalei să facă publice toate cercetările sociologice făcute în ultima perioadă, după ce candidatul USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu că vrea să manipuleze opinia publică prin cel mai recent sondaj.

„Și ar fi atât de simplu ca partidele si candidații, toate partidele și toți candidații, inclusiv cei care văd ca se victimizează aiurea, să publice transparent, în numele democrației și respectului față de cetățeni, sondajele interne reale, toate sondajele interne reale pe care le-au comandat în ultimele 3 săptămâni pe bani publici. Ar fi un gest atât de simplu și util acestui mare oraș pe care îl iubim cu toții”, a scris Ștefureac pe pagina sa de Facebook.

El a exemplificat prin decizia luată de fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, care a arătat un sondaj care nu îl dădea într-o poziție favorabilă în momentul acela.

„Exemplul președintelui Nicușor Dan din campania pentru primăria Capitalei 2024 cand a publicat în mod onest un sondaj de opinie în care era pe locul 2 ar merita urmat. Aceasta este calea onestă”, a mai adăugat sociologul, parafrazând sloganul de campanie al lui Drulă.

„Partidele, Candidații și Echipele lor știu foarte bine despre ce vorbesc”, a conchis șeful INSCOP.

Îndemnul lui Ștefureac a venit la scurt timp după ce Cătălin Drulă l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că încearcă să manipuleze electoratul cu cel mai recent sondaj privind cursa pentru Primăria Capitalei, făcut de INSCOP, care îl clasează pe candidatul USR pe locul 4.

Contact de HotNews pentru a comenta acuzațiile candidatului USR, actual primar al Sectorului 6 nu a răspuns apelurilor redacției.

Sondajul INSCOP publicat joi arată o ierarhie schimbată față de alte cercetări sociologice. Ciprian Ciucu conduce cu 27,1%, urmat de Daniel Băluță, 24%. Pentru prima dată, locurile 3 și 4 s-au inversat. Astfel, Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de alianța AUR-PNTCD, a urcat pe podium cu 21,3%, iar Cătălin Drulă a căzut pe locul 4, cu 12,1%.

Europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a acuzat joi că „INSCOP livrează pentru PNL” și că se publică „sondaje trucate”.

„Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor Dan dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e «expertiza». Acum, Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 (da, cu dl. Predoiu candidat) și 2024. Realitatea: toate sondajele serioase – inclusiv cel comandat de Hotnews – arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu. Diferențele sunt în marja de eroare”, a scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Și europarlamentarul l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că „recurge la manipulări ieftine”.

„Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști. Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist. Exact ca operațiunea «Echilibru și Verticalitate» de anul trecut, pe care Ciucu a girat-o nu doar ca primar ci și ca membru în stafful de campanie PNL”, a spus Voiculescu.

Acesta a spus despre candidatul USR că este „un om integru” și „singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani”, acuzând că PSD și PNL au „dus bugetul României în prăpastie”.