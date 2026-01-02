Șeful Instagram spune că platforma așa cum e cunoscută a murit și că „AI slop” poartă o mare parte din vină

Adam Mosseri, CEO-ul Instagram, și soția sa Monica Mosseri, fotografiați la un eveniment de gală organizat la New York în 2021, FOTO: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Adam Mosseri, directorul general (CEO-ul) Instagram, consideră că inteligența artificială a transformat fluxul atent îngrijit al rețelei sociale într-o relicvă a trecutului, scrie Business Insider.

Într-un mesaj de final de an publicat pe rețeaua Threads, Mosseri scris că platforma va trebui să evolueze pentru a face față unui val iminent de conținut generat de inteligența artificială și a avertizat că ascensiunea AI a pus capăt esteticii lustruite care a definit Instagramul.

„Dacă nu ai sub 25 de ani și nu folosești Instagram, probabil că te gândești la aplicație ca la un flux de fotografii pătrate. Estetica este rafinată: mult machiaj, netezirea pielii, fotografie cu contrast ridicat, peisaje frumoase”, a scris Mosseri.

„Acel flux este mort. Oamenii au încetat în mare parte să mai împărtășească momente personale în feed cu ani în urmă”, a spus directorul companiei deținute de gigantul Meta al lui Mark Zuckerberg. Mosseri a adăugat că utilizatorii își țin acum prietenii la curent cu viața lor personală prin „fotografii cu pantofi și instantanee deloc flatante”, neprelucrate, trimise prin mesaje directe.

Rețelele de socializare ca Instagram au fost inundate cu imagini și clipuri generate de AI

Mosseri a spus că omniprezența tot mai mare a imaginilor generate de AI înseamnă că creatorii de conținut vor trebui să se adapteze acestui trend și să se îndepărteze de grilele atent curate și de fotografia cu aspect profesionist, în favoarea unei „estetici mai brute”.

„Imaginile flatante sunt ieftin de produs și plictisitor de consumat. Oamenii vor conținut care să pară real”, a scris el, adăugând că fluxurile de pe rețelele sociale încep să se umple de „lucruri sintetice de toate felurile”.

Deși nu a folosit explicit termenul de „AI slop”, Mosseri s-a referit în esență la valul de conținut de slabă calitate, fotografii și clipuri generate în masă cu ajutorul instrumentelor AI pentru a atrage trafic, clickuri sau venituri din publicitate. În unele cazuri aceste imagini și clipuri sunt folosite pentru a promova înșelătorii, folosind imaginea unor politicieni, celebrități sau persoane cunoscute din viața publică.

Termenul de „slop” în engleză are în contextul de față un înțeles peiorativ, de „mâzgă” sau „lături”.

Platforme de social media precum Facebook și Instagram se confruntă cu un val de conținut generat de AI în condițiile în care instrumente precum Midjourney și Sora, generatorul de clipuri pe bază de text al OpenAI, fac extrem de ușoară producerea de imagini și videoclipuri cu aproape orice.

Șeful Instagram spune că nu mai e clar că majoritatea imaginilor de pe platformă sunt reale

Însă chiar compania Meta s-a grăbit să integreze instrumente de inteligență artificială în Instagram și Facebook. Anul trecut, Instagram a lansat un studio AI care le permite utilizatorilor să creeze chatboți personalizați, inclusiv versiuni digitale ale propriei persoane, și a experimentat anterior cu „influenceri” Instagram generați de AI, bazați pe celebrități reale.

Mosseri a spus că platformele sociale vor deveni tot mai slabe în a identifica conținutul media generat de AI, pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește. El a vehiculat ca o posibilă soluție ca producătorii de camere foto și video să semneze criptografic fotografiile și înregistrările în momentul realizării lor, pentru a dovedi că sunt reale.

Mosseri a declarat că Instagram trebuie să eticheteze clar conținutul generat de AI, să ofere mai multă transparență cu privire la cine publică pe platformă și să construiască instrumente creative mai bune, astfel încât utilizatorii umani să poată concura cu conținutul realizat integral de inteligența artificială.

„Pentru cea mai mare parte a vieții mele am putut presupune în siguranță că marea majoritate a fotografiilor sau videoclipurilor pe care le văd sunt, în mare, capturi fidele ale unor momente petrecute în viața reală. Acest lucru nu mai este, în mod clar, valabil”, a scris Mosseri în mesajul său.