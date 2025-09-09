Șeful OpenAI spune că oamenii încep să vorbească precum inteligența artificială

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, care a creat ChatGPT, spune că oamenii par să preia „ciudățeniile” AI-ului și încep să vorbească ca niște modele lingvistice mari (LLM) pe rețelele de socializare, transmite Business Insider.

Altman a scris luni, într-o postare pe X, că a avut „cea mai ciudată experiență” uitându-se la avalanșa de postări de pe forumurile online despre Codex, noul instrument al OpenAI destinat dezvoltatorilor.

„Presupun că totul este fals/boți, chiar dacă în acest caz știu că creșterea Codex este puternică și tendința este reală”, a scris Altman pe X.

i have had the strangest experience reading this: i assume its all fake/bots, even though in this case i know codex growth is really strong and the trend here is real.



i think there are a bunch of things going on: real people have picked up quirks of LLM-speak, the Extremely… https://t.co/9buqM3ZpKe — Sam Altman (@sama) September 8, 2025

Altman a avansat câteva motive pentru creșterea bruscă a acestui tip de conținut pe rețelele sociale. El a spus că similitudinile în stilul de scriere ar putea apărea deoarece „oamenii au preluat ciudățeniile limbajului LLM”.

Altman a adăugat că „mulțimea extrem de activă online se comportă într-un mod foarte corelat”. Creșterea acestui tip de conținut ar putea fi determinată de „presiunea de optimizare impusă de platformele sociale pentru maximizarea engagementului și de modul în care funcționează monetizarea creatorilor”, a continuat el.

„Dar efectul este că, într-un fel, AI Twitter/AI Reddit pare foarte fals, într-un mod în care nu era acum un an sau doi”, a mai scris Altman.

Un model lingvistic mare (LLM) este un tip de inteligență artificială care folosește algoritmi sofisticați pentru a înțelege și genera limbajul uman.