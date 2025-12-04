Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, după ce a dat planurile de război pe Signal, arată o anchetă internă

Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, potrivit presei americane, scrie AFP.

Statele Unite au condus o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor Houthi, în numele protejării libertății de navigație și a comerțului internațional care tranzitează Marea Roșie.

Fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, Mike Waltz, a fost demis la începutul lunii mai, după dezvăluirile unui jurnalist al revistei The Atlantic, adăugat din greșeală pe grupul de de pe Signal, unde au fost distribuite detaliile referitoare la aceste atacuri.

Signal este o aplicație de mesagerie disponibilă publicului, care nu a fost aprobată pentru informații clasificate, dar Hegseth și alți oficiali au împărtășit informații despre atacul iminent, notează The Guardian.

Planurile de atac, transmise pe grupul unde fost inclus și un jurnalist

De această dată, ancheta condusă de un organism independent din cadrul Ministerului Apărării a concluzionat că Pete Hegseth, inclus în acest grup de discuții, a pus armata în pericol, potrivit mass-media americane.

Conversația conținea mesaje în care șeful Pentagonului dezvăluia momentul atacurilor cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum și informații despre echipamentele militare utilizate.

Concluziile anchetei constituie „o exonerare TOTALĂ” a ministrului, a scris însă purtătorul său de cuvânt pe X.

„Demonstrează ceea ce știm de la început: nu au fost divulgate informații clasificate”, a adăugat Sean Parnell, dând asigurări că „cazul este închis”.

Șeful Pentagonului a refuzat să fie chestionat

O sursă familiară cu rezultatul anchetei interne a declarat pentru The Guardian că agenția de investigații a Departamentului Apărării, a constatat că informațiile distribuite de Hegseth erau secrete și ar fi putut pune în pericol viața trupelor americane dacă ar fi fost interceptate de o forță inamică străină.

Totuși, în raport se menționează că Hegseth avea capacitatea de a declasifica informațiile pe care le-a distribuit, deși nu era clar dacă a făcut acest lucru.

Sursa a mai declarat că Hegseth a refuzat să fie intervievat în cadrul anchetei și, în schimb, a furnizat o scurtă declarație scrisă în care a afirmat că a împărtășit în chatul de pe Signal doar informații care nu ar fi pus în pericol vieți sau misiunea, că avea dreptul să declasifice materialele și că îl considera pe inspectorul general care conduce investigația internă a fi părtinitor.

Rezultatul anchetei, trimis Congresului american

Raportul a fost transmis Congresului SUA, iar o versiune neclasificată este așteptată să fie publicată la sfârșitul acestei săptămâni.

Ca răspuns la rezultatul anchetei interne, democratul Mark Warner, vicepreședintele comisiei de informații a Senatului, a cerut miercuri demisia lui Hegseth.

„O investigație obiectivă, bazată pe dovezi, efectuată de organismul de supraveghere internă al Pentagonului nu lasă nicio urmă de îndoială: secretarul Hegseth a pus în pericol viața piloților americani aflați la bordul navei USS Harry S. Truman în timp ce aceștia se pregăteau să lanseze o misiune împotriva unor ținte teroriste. Prin distribuirea detaliilor operaționale clasificate într-un chat nesecurizat pe telefonul său personal, el a creat riscuri inacceptabile pentru siguranța lor și pentru securitatea noastră operațională.”

„Raportul menționează, de asemenea, că Inspector General este conștient de alte câteva conversații cu Signal pe care Hegseth le-a folosit pentru afaceri oficiale, subliniind că aceasta nu a fost o eroare izolată. Aceasta reflectă un model mai larg de imprudență și judecată slabă din partea unui secretar care a demonstrat în repetate rânduri că este prea mult pe măsura așteptărilor”, a subliniat Mark Warner.

Critici pentru atacurile din Pacific

Rezultatul anchetei apar într-un moment în care șeful Pentagonului se află deja în centrul unei furtuni mediatice, din cauza atacurilor aeriene efectuate de armata americană în Pacific, dar mai ales în Caraibe, în cadrul unei campanii denumite „lupta împotriva traficului de droguri”, fără a fi furnizate dovezi privind legăturile dintre navele vizate și cartelurile de droguri.

Administrația președintelui Trump este criticată pentru aceste atacuri, a căror legalitate este pusă la îndoială de experți.

În centrul recentei polemici se află o operațiune în cadrul căreia forțele americane au lansat un al doilea atac asupra unei nave deja lovite, ucigând supraviețuitorii.

În total, peste 80 de persoane au fost ucise în această campanie militară.

În Yemen, atacurile americane au încetat în luna mai, după un acord între Statele Unite și rebelii Houthi. Aceștia din urmă au desfășurat mai multe operațiuni în Marea Roșie împotriva navelor pe care le considerau legate de Israel, precum și de cei mai apropiați aliați ai acestuia, cum ar fi Statele Unite, afirmând că susțin palestinienii din Gaza, bombardați și asediați de Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.