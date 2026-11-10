Șeful Pentagonului rupe tăcerea după ce a fost acuzat că a condus un război ilegal: „Toată lumea știe asta”

Secretarul american pentru război Pete Hegseth a ieșit după mult timp în fața presei, pentru a critica dur amenințarea iminentă cu declanșarea procedurii de destituire a sa, relatează The Hill.

„Este o farsă și o manevră de imagine, iar toată lumea știe asta”, a declarat Hegseth în cadrul briefingului adăugând că niciodată în istoria SUA un secretar al forțelor armate nu a fost pus sub acuzare pentru ceea ce el a numit „desfășurarea unor operațiuni militare legale”.

Declarațiile sale, făcute la prima conferință de presă organizată la Pentagon după aproximativ șase luni, vin la o zi după ce congresmanul Thomas Massie (un republican de Kentucky) a prezentat opt capete de acuzare în vederea declanșării procedurii de destituire („impeachment”) împotriva lui Hegseth.

Șeful Pentagonului a respins demersul legiuitorului republican, afirmând că „nu este îngrijorat”, în timp ce Massie încearcă să determine Camera Reprezentanților să supună măsura la vot. Președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru secretarul pentru război în cadrul unor declarații făcute pentru presă. Liderul de la Casa Albă l-a atacat totodată pe Massie, numindu-l „un ratat în toată regula”.

Trump a abordat, de asemenea, conflictul cu Iranul, declarând că războiul este „practic încheiat din punct de vedere militar” și sugerând că SUA nu își vor relua campania de bombardamente decât dacă vor fi provocate.

Senatorul Thomas Massie din Kentucky, FOTO: Finn Gomez / Getty images / Profimedia

Acuzațiile aduse șefului Pentagonului de un coleg republican

Printre altele, Massie îl acuză pe șeful Pentagonului că a condus războiul împotriva Iranului fără aprobarea Congresului și alte abuzuri de putere. Un vot în Camera Reprezentanților ar putea avea loc în această săptămână, potrivit Reuters.

„Secretarul apărării Peter Hegseth, prin această conduită, a demonstrat că va rămâne o ameninţare la adresa Constituţiei dacă i se va permite să rămână în funcţie şi a acţionat într-un mod grav incompatibil cu îndatoririle sale şi cu statul de drept”, a declarat congresmenul republican, potrivit Associated Press.

Surse din Congres au declarat pentru Reuters că rezoluția ar putea obține majoritatea simplă necesară pentru a trece de Camera Reprezentanților, controlată de republicani, înainte ca democrații să preia conducerea, pe 3 ianuarie. O condamnare în Senat pare însă puțin probabilă, întrucât este necesară o majoritate de două treimi, iar republicanii dețin 53 dintre cele 100 de locuri.

Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților, și-a exprimat opoziția față de inițiativa lui Massie, afirmând că o procedură de destituire „în mijlocul unor ostilități în străinătate” ar fi „un lucru îngrozitor pe care să-l vadă aliații și adversarii noștri”.

Nemulțumirea alegătorilor față de război i-a ajutat pe democrați să câștige controlul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută. Vicepreședintele JD Vance a pus public sub semnul întrebării războiul, în timp ce Hegseth l-a apărat, descriindu-l drept „curajos și istoric”.

William Belknap, care ocupa această funcție în 1876, a devenit primul și, până în prezent, singurul civil aflat la conducerea armatei americane care a fost pus sub acuzare de Congres.

Acuzat că ar fi primit comisioane ilegale uriașe, William Belknap și-a prezentat demisia președintelui Ulysses Grant înainte de votul programat pentru punerea sa sub acuzare.