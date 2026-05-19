Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est

Situația din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, din Ucraina, aflată sub controlul forțelor ruse încă de la începutul războiului, ajunge în „punctul fără întoarcere” din cauza intensificării atacurilor ucrainene în zonă, a afirmat luni șeful agenției nucleare de stat ruse Rosatom, potrivit Reuters.

Conducerea instalată de Moscova la centrala nucleară, cu șase reactoare și cea mai mare din Europa, spune că forțele ucrainene au atacat facilitatea pentru a treia zi consecutivă.

„Ne apropiem din ce în ce mai mult de punctul fără întoarcere, iar întreaga Europă trebuie acum să depună eforturi pentru a dezamorsa situația din jurul centralei nucleare de la Zaporojie”, a declarat Alexei Likhachev, șeful Rosatom, citat de presa rusă.

„Este ca și cum ne-am juca cu focul și, în primul rând, este periculos pentru țările din Europa de Est”, a avertizat el.

Likhachev a mai spus că în centrală se află aproximativ 2.600 de tone de combustibil nuclear. Centrala nu produce energie electrică, dar trebuie să funcționeze în continuare pentru a menține combustibilul nuclear la o temperatură scăzută.

Conducerea centralei, într-un comunicat publicat pe Telegram, a precizat că cel mai nou atac cu drone nu a provocat răniți sau daune la instalațiile centralei, care a continuat să funcționeze normal.

Conform comunicatului, observatorilor permanenți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, li s-au arătat pagubele provocate de incidentul petrecut duminică, când conducerea centralei a susținut că un atelier de transport a fost lovit de obuze ucrainene.

Centrala de la Zaporojie a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni după invadarea Ucrainei de către armata rusă, în 2022. Fiecare parte a acuzat-o în mod regulat pe cealaltă de desfășurarea unor activități militare susceptibile să compromită siguranța nucleară.