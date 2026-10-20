Șeful Ryanair avertizează că urmează cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istorie

Prețurile biletelor aeriene din Europa vor înregistra anul viitor „cea mai mare creștere din istorie”, a declarat marți Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, în condițiile în care companiile aeriene nu s-au protejat, în mare parte, împotriva creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, relatează Reuters.

O’Leary a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din sectorul companiilor aeriene. Această reducere a capacității, împreună cu lipsa unor măsuri de protecție împotriva creșterii prețurilor combustibilului, ar duce la majorarea tarifelor cu până la 20%.

„Cred că anul viitor veți vedea tarifele aeriene crescând în Europa cu 10%, 15%, poate chiar 20%. În următoarele 12 luni, vom asista, aș spune, la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a declarat O’Leary în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.

Războiul din Orientul Mijlociu a determinat o creștere puternică a prețurilor combustibilului pentru avioane, punând presiune asupra marjelor companiilor aeriene care nu s-au protejat împotriva fluctuațiilor de preț.

Până când sunt acoperite companiile aeriene din Europa cu contracte pentru kerosen la preț redus

O’Leary a declarat că Ryanair și alte companii aeriene europene aveau poziții solide de acoperire a riscului asociat prețului combustibilului pentru 2026. El a spus că, atunci când conflictul a izbucnit la sfârșitul lunii februarie, Ryanair avea acoperit 80% din necesarul de combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Însă el a adăugat că, începând din aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene aveau foarte puține măsuri de acoperire a riscului de preț.

O’Leary a mai spus că Ryanair și-a asigurat prețul pentru doar 15% din costurile cu combustibilul aferente anului viitor, la 85 de dolari pe baril, în condițiile în care prețurile curente de pe piață se situau la aproximativ dublul acestui nivel.

