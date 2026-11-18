Amenințările din partea Iranului la adresa cetățenilor americani, atât în interiorul, cât și în afara Statelor Unite, au crescut substanțial, a declarat miercuri directorul comunității naționale de informații (National Intelligence) din SUA, Jay Clayton, în fața parlamentarilor de la Washington.

„Rămânem hotărâți să detectăm, să descurajăm și să combatem comploturile letale ale Iranului atât în afara, cât și în interiorul Statelor Unite”, a afirmat Clayton în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Securitate Internă din Camera Reprezentanților, potrivit Reuters.

„Aceste amenințări au crescut substanțial. Femeile și bărbații noștri din străinătate, precum și cei de aici, din Statele Unite, se află sub o amenințare tot mai mare”, a adăugat el.

Teheranul a avertizat că va ataca forțele americane și pe aliații regionali ai Washingtonului ca ripostă la atacurile SUA asupra țării, care continuă la mai mult de opt luni după ce SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului în luna februarie.

Într-o notă de serviciu consultată luna trecută de Reuters, Clayton a afirmat că Iranul și-a intensificat eforturile de a viza personalul american, iar comploturile letale ale Teheranului împotriva cetățenilor americani au ajuns în „etape avansate”.

Un articol al CNN din această săptămână a citat evaluări ale serviciilor de informații americane privind posibilitatea ca Iranul să planifice un atac cu o „bombă murdară” la Washington.

Întrebat despre această relatare în cadrul audierii de miercuri, Clayton a spus că nu va discuta despre aspecte specifice, dar a recunoscut că astfel de amenințări nu sunt o noutate.

„Există o serie de amenințări pe care le numim, după cum știți, amenințări civile de distrugere în masă sau cum vreți să le numiți, și ele există de mult timp”, a spus Clayton.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat miercuri că nu crede că există vreo amenințare iminentă la adresa capitalei americane, atunci când a fost întrebat despre relatarea CNN, în timpul vizitei din Asia alături de președintele Donald Trump.

Liderul american a spus marți că SUA iau în serios posibilitatea ca Iranul să plănuiască un atac.