Președintele american Donald Trump a declarat marți, la Manila, că Statele Unite iau în serios posibilitatea ca Iranul să plănuiască un atac cu o „bombă murdară” în Washington, relatează Reuters.

Trump a sosit marți la Manila, capitala Filipinelor, pentru prima etapă a vizitei sale de doua zile în Asia. Turneul său include o întâlnire istorică cu liderii Chinei și Rusiei – Xi Jinping și Vladimir Putin – programată joi în China.

Întrebat de un jurnalist despre dezvăluirile CNN, potrivit cărora serviciile secrete americane au informații că Teheranul face planuri pentru o detonare a unei bombe murdare în Washington DC, Trump a dat din cap.

„Analizăm situația”, le-a spus Trump reporterilor în timpul unei sesiuni foto la Manila.

Întrebat dacă există o amenințare iminentă, Trump a răspuns: „Ei bine, dacă există, vor plăti un preț cum nicio altă țară nu a mai plătit vreodată”.

Întrebat din nou dacă există motive să se creadă că un atac este iminent, Trump a spus: „Sper că nu, dar luăm acest lucru foarte în serios, pentru că se întâmplă să fie nebuni”.

Ce răspunde Iranul

Teheranul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a respins acuzațiile într-o postare pe X, calificându-le drept „nefondate”.

„Cei care au inițiat agresiunea împotriva Iranului încearcă acum să pregătească terenul mediatic pentru planurile lor sinistre, fabricând și răspândind acuzații nefondate, inclusiv recentele afirmații publicate de The New York Times și narațiunea mediatică fabricată în jurul unei pretinse „bombe murdare”, propagată de CNN. Pas cu pas, aceștia încearcă să creeze o aparență de legitimitate pentru noi agresiuni și atrocități”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE iranian Esmaeil Baqaei.

CNN a scris marți, într-un amplu material în care a citat șapte oficiali americani, că serviciile secrete americane au informații că Teheranul elaborează planuri pentru o eventuală detonare a unei bombe murdare sau a unei arme chimice în Washington DC, vizând înalți oficiali ai administrației Trump.

Oficialii care au discutat cu CNN au spus că Iranul e posibil să fi ascuns deja materialele pentru fabricarea bombelor pe teritoriul Statelor Unite.

O „bombă murdară” utilizează explozibili convenționali, dar combină material radioactiv. Spre deosebire de o armă nucleară, aceasta nu produce o explozie nucleară și distrugere în masă, dar poate răspândi contaminare radioactivă și poate provoca perturbări semnificative, precum și panică în rândul populației.